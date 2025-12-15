常春藤名校布朗大學 期末考驚傳槍擊 2死9傷凶手仍在逃

圖／達志影像路透

美國常春藤名校布朗大學，週六發生大規模槍擊案，造成2人死亡，9人受傷，校長表示死傷者幾乎都是學生。但案發過後兩天，凶手依舊在逃，警方一度對校園和周邊社區發布就地避難令，讓當地風聲鶴唳。當局原本在距離校園20多公里的地方，逮捕一名關係人，但之後又釋放。目前並沒有發布任何凶嫌名單，僅公布約10秒鐘的監視器畫面，畫面中黑衣男子鎮定離開案發現場，但臉部正面沒有被拍到。

雪花紛飛，白雪覆蓋的寧靜場景，幾乎讓人難以想像這裡前一天才發生大規模槍擊案，釀成2死9傷。位於美國東北羅德島州的布朗大學，當地時間週六下午4點剛過，一名蒙面男子持步槍，闖入工程物理學院大樓位於一樓的演講廳，朝著正在期末考的學生射擊。

布朗大學助教 奧杜羅：「他開槍，頭幾槍正中我原本站的黑板，所以誰知道，如果我當時沒低頭躲開，也許我今天就不在這裡了。」

12個小時後，當地警方在距校園20多公里的旅館，拘留一名20多歲的關係人，但星期天午夜又以罪證不足釋放。

羅德島州檢察長 奈倫哈：「當然有某種程度上的證據指向這個人，但這些證據需要被證實和確認。過去24小時，尤其是最近一段時間，現在證據指向不同的方向，那意味這名關係人需要且應該被釋放。」

官員拒絕進一步說明，僅表示調查正朝「不同方向」發展。換句話說，凶嫌依舊在逃，不過當地市長表示社區依然安全。

普洛威頓斯市長 史麥利：「我們知道這可能會為我們的社區帶來新的焦慮，但我們沒有收到任何針對普洛威頓斯社區的可信或具體的威脅，因此我們社區的安全狀況依然沒變。」

案發後，警方封鎖周邊街道和校園，出動400多名執法人員地毯式搜索，對校園和附近社區一度發布「就地避難令」。有學生拍下在圖書館躲避的景象，身穿戰術裝備、手持長槍的員警，大力敲門進入後，要求蹲坐在地上的學生站起來、高舉雙手，在詢問是否有人受傷後，指示學生收拾個人物品，然後護送他們離開。當時人在實驗室的台灣博士生，描述了當時的狀況。

布朗大學工程學院博士生 簡江恆：「我朋友告訴我他們收到通知，說離我們一個街區的地方發生槍擊案，所以我們決定關上所有門，把燈關掉，然後躲在桌子底下，等待下一個通知。」

他告訴當地電視台，他們一行4人躲在桌子底下約2個小時。當局也隨即公布嫌犯的監視器畫面，一名身穿黑衣的男子鎮靜地步離現場，但監視器沒有拍到他的正面，懷疑是30多歲，當時可能戴著口罩。警方已在現場找到彈殼，FBI美國聯邦調查局和菸酒槍炮及爆裂物管理局也加入調查。

美國總統 川普：「祝九名傷者早日康復，對兩位離世者的家屬，我謹代表美國致以最深切的慰問和敬意。」

布朗大學校長表示，幾乎所有死傷者都是學生，但目前動機仍不明。七層樓高的工程物理學院大樓，有100多間實驗室、數十間教室和辦公室；市長透露，考試期間大樓的門並沒有上鎖，但期末考的考場需要刷卡才能進入，調查人員還不清楚槍手如何進到教室，以及為何鎖定這個地點。

退休人士/活動家：「我覺得我們必須要更努力，你必須行動，你知道，祝福和祈禱固然必要，但這樣是不夠的，我們必須採取行動。」

週日晚間，羅德島的居民和學生聚集為罹難者哀悼。根據統計，今年全美已發生近400件、4人以上傷亡的大規模槍擊，其中至少6起發生在校園。有布朗大學學生，高中時才遇過槍擊，甚至腹部中彈，這回大學又發生槍擊案。

布朗大學學生/2019年加州高中槍擊案傷者 特蕾塔：「本來覺得這種事情當然不會再發生，你知道的，已經發生過了，結果又發生了，這正是因為多年來，甚至數十年的不作為所導致。不幸的是，槍枝暴力不會因為你中槍過就手下留情。」

跟其他國家相比，美國校園、職場和宗教場所的槍擊案更為普遍，但槍枝法在已開發國家中卻是最寬鬆之一。布朗大學已經取消這個學期剩下的考試和課程，並通知學生可以自由離校。

