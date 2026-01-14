常會拍板停止黨權縮為1年 蕭敬嚴確定可爭取國民黨提名選新北汐金萬市議員

國民黨前發言人蕭敬嚴近日已勤跑基層，盼爭取黨提名參選年底新北市汐金萬區市議員。截自蕭敬嚴臉書



記者周志豪／台北報導

因在政論節目發言遭檢舉，被國民黨重罰停止黨權3年的黨前發言人蕭敬嚴，黨紀案確定解決。中常會今通過蕭申訴案，確定將停權年限改為1年，並確認蕭停權期間為前年12月3日起至去年12月2日止，即懲處已執行完畢。

也因蕭敬嚴停權處分更裁為1年後，遭實質停權期間又已滿1年，今天中常會通過黨紀處分更裁案後，蕭也即起正式恢復黨權，可參選黨職或爭取黨提名參選公職。

對此，蕭敬嚴僅表示，一切尊重黨中央，感謝黨中央。

因黨內檢舉蕭敬嚴政論節目上發言有詆毀黨內從政同志問題，新北市黨部前年12月3日決議處分蕭停止黨權3年，全案去年8月6日再經黨中央考紀會決議「尊重市黨部裁處」後拍板，但處分過重，遭質疑違反比例原則。

因不滿相關黨紀處分，蕭敬嚴於新任主席鄭麗文上任後，提出申訴，最後去年12月11日，新北市黨部考量蕭已有「悛悔實據」，作出更裁為停權1年處分，全案再送中央考紀會核備，今天獲中常會通過。

蕭敬嚴停止黨權處分是自前年12月3日新北市黨部作出處分日起算，若改停權1年確定，停權處分已於去年12月2日執行完畢，也就是說只要中央考紀會核備此次新北市黨部更裁建議。

據了解，蕭敬嚴已積極勤走基層，將與「侯家軍」民政局專員張珀源、「強家軍」藍委羅智強辦公室主任何元楷、汐止區黨部主委陶威中一同爭取黨提名參選年底新北市汐金萬區市議員，搶攻轉戰立委的廖先翔留下席次。

