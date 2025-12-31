常模仿媽媽化妝、噴香氛 5歲童「胸部隆起」假性性早熟！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

模仿媽媽化妝、頻繁接觸成人美妝與香氛用品，小心孩子太早熟！萬芳醫院近期就收治一名年僅5歲的女童，家長替孩子洗澡時發現胸部隆起，觸摸時還有輕微硬塊感，內褲也出現白色分泌物，擔心孩子提早發育，帶往就醫，經醫師檢查評估後，屬於可逆性的「假性性早熟」，細究起來，元凶竟是長期接觸含「環境荷爾蒙」的美妝品與塑膠玩具所致。

台北市立萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝表示，該名女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡，經安排抽血與骨盆腔超音波檢查等項目，確認中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

廣告 廣告

醫師問診發現，原來孩子平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。懷疑這些習慣讓孩童長期接觸含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

凌儀芝指出，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」兩大類。真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作；假性性早熟則可能由外部因素引起，如長期接觸含有化學添加的美妝用品、居家香氛品、玩具等。

一旦荷爾蒙過早分泌，凌儀芝說，最直接的影響在骨骼生長，會促使生長板提早癒合，雖然孩童短期身高領先同儕，卻因成長時程被縮短，最終導致成人身高不如預期。

凌儀芝提醒，針對環境因素引起的假性性早熟，治療關鍵在於「找出原因並加以排除」，建議家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。該名女童經過數月追蹤，乳房發育停止、分泌物也隨之消失，成功發育節奏重回正軌。

醫師提醒，家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵（如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等），儘早至兒科接受專業評估，早期發現與正確的生活型態介入，可避免不必要的焦慮與過度治療。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

車站周邊餐廳大稽查 「彌生軒、泰舍」腸桿菌科超標挨罰！

流感添11重症4死 又蠢動！疾管署示警最快二周恐爆新一波流行

【文章轉載請註明出處】