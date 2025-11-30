常當成胃炎拖到變胃癌！ 醫搖頭：常被誤認為消化不良
胃癌長期位居國人十大癌症死因之一，2024年已奪走約2,200條性命，其中男性發生率約為女性的兩倍，早期常無明顯症狀，若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等警訊，應立即就醫檢查。
台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌指出，研究顯示感染幽門螺旋桿菌的民眾罹患胃癌風險約為未感染者的6倍。此外，高鹽、醃漬或煙燻食物、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等因素，都是胃癌的重要危險因子，民眾應特別留意。
為加強胃癌防治工作，衛福部國健署自115年起將胃癌納入公費癌症篩檢體系，成為第六項公費癌篩項目。45至74歲民眾可享有「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測服務，如糞便抗原檢驗等。若檢測結果為陽性，醫師可安排除菌治療，有效降低慢性胃炎與胃癌發生風險。
在治療層面，謝文斌主任表示，早期胃癌若能及時發現並透過內視鏡切除或手術治療，治癒率相當高。然而，若已發展至中晚期，即使配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重治療方式，效果往往不如早期治療理想。因此，民眾務必定期追蹤，並配合醫師進行胃鏡或影像檢查，及早發現病灶。
「預防重於治療！」謝文斌主任強調，民眾平日應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的良好習慣，以降低幽門桿菌感染機率。同時，戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息，也是預防胃癌的重要方法。
