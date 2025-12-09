常肩頸痠痛、半年內落枕●次，頸椎恐已嚴重受壓！萬佛朝宗、飛鳥超人...這樣伸展防頸椎退化





你知道嗎？頭只要前傾20～30 度，頸椎承受的重量就像一顆保齡球壓在脖子上。花蓮慈濟醫院骨科醫師陳顥文指出，現代人使用手機、平板、電腦的時間大幅增加，無論是上班、通勤、追劇，常常一低頭就是好幾個小時，讓頸椎長期超載。

頸椎附近布滿神經、椎間盤與韌帶，若長期維持不良姿勢，不僅會加速退化，還可能造成骨刺、神經受壓，引發一連串症狀。

頸椎退化前期4大警訊

頸椎退化或神經受壓的初期，常見症狀包括：

肩頸僵硬

頸部肌肉痙攣

手臂與手指麻木無力

走路不穩、平衡感下降

陳顥文醫師提醒，門診中最常見以下三大高風險族群：



久坐電腦族：行政、科技業

長時間固定姿勢者：計程車、客運司機

經常低頭工作者：髮型師、美甲、美容、服務業

這些族群的共同特徵，就是姿勢長時間固定不動、肩頸長期緊繃、手部操作頻繁，使頸椎負擔大幅增加。

延伸閱讀：脖子緊、頭好暈？可能是「頸因性眩暈」！女醫師解析：從8種症狀、6大原因看是不是頸椎退化了

醫師教你在家就能做的2招伸展運動

陳顥文醫師強調，透過正確姿勢、肌力訓練與簡單伸展，就能大幅降低未來頸椎退化與手麻等問題。他推薦兩個簡單動作，平常在家就可以練習：

口訣「萬佛朝宗」Y to W 運動：將雙手向上伸直成 Y 型，注意不聳肩、肩胛骨夾緊，接著慢慢彎曲手肘，往下收至 W 型，維持 10 秒，重複 10 次，也可以搭配彈力帶輔助訓練。





隨時可做的「飛鳥超人」：將頸部、雙手與腰部向後延伸，胸口打開朝前延伸，可舒緩長期低頭造成的筋膜疲勞。



4種情況恐是頸椎嚴重受壓，醫：快就醫

陳顥文醫師提醒，若是疼痛超過一週未趨緩、服用止痛藥效果不佳、麻木感持續超過一天，或在半年內出現三次以上嚴重「落枕」，都可能是頸椎嚴重受壓的警訊，建議及早就醫檢查，避免病情惡化。

延伸閱讀：脖子從20歲就開始老化！每天跳繩3分鐘讓「頸椎回正」，頭痛、五十肩都消失

肩頸痠痛原來是氣血不通！穴道、草藥、經絡都能幫上忙

花蓮慈濟醫院中醫部傷科主任沈炫樞表示，「低頭族」的肩頸痠痛與手麻，多屬於中醫所說的「痹症」，與氣血不通、循環不良有關。

廣告 廣告

透過經絡疏通、手法治療及穴道刺激，可提升局部循環、緩解緊繃。

4 大自我保養穴位（簡單易按）

合谷穴、手三里穴：改善上肢痠痛、放鬆肩臂肌群

後谿穴：位於手掌外側，可提升頸部活動度，改善僵硬感

束骨穴：透過膀胱經的經絡連動，緩解背部與下肢緊繃

中醫治療也會運用「謬刺」、「巨刺」、「遠道刺」等針灸手法，透過遠端穴位調整頸肩張力，改善慢性僵硬。

中藥保養2組常用處方

葛根、芍藥、甘草：放鬆肩頸、改善肌肉緊繃

威靈仙、伸筋草、鹿銜草、雞血藤：用於退化、氣血虛弱造成的痠痛，具有活血與補肝腎作用，適合年長族群或長期肩頸僵硬者。

※每人體質不同，建議尋求合格中醫師評估後再使用。

落枕怎麼辦？中醫：熱敷比吃藥更有效

沈主任表示，落枕大多與睡姿不佳、肌肉疲勞、脊椎短暫排列異常有關。建議：

熱敷至少30分鐘

再慢慢活動頸部

往往效果比吃藥更好。

延伸閱讀：「落枕」不只是沒睡好，還可能是過勞警訊！如何快速舒緩？教你不吃藥不打針4招自救

資料來源：花蓮慈濟醫院提供

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：陳宛欣

更多良醫文章

老公對我沒性趣，但他看到廁所擦過的衛生紙，竟忍不住拿起來...

2025下元節怎麼拜？要拜祖先嗎？拜拜時間、供品準備與禁忌

