常脹氣、消化不良查不出原因？醫揪元凶 不吃早餐的人注意了

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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膽砂淤積是膽結石的前身，大多數人完全不知道自己已經中鏢。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師整理膽砂淤積的4大重要觀念，幫助大家在結石形成前及早守護膽囊健康！

1、你可能完全沒感覺

大多數膽砂淤積者沒有明顯症狀，頂多偶爾右上腹悶脹、飯後不舒服、噁心感，很容易被當成「吃太油」或「消化不良」而輕描淡寫帶過。膽砂淤積的症狀包括：

．右上腹或上腹部悶痛、脹氣

．飯後（尤其吃油膩食物後）特別不舒服

．噁心、偶爾嘔吐

．右肩或右背部莫名痠痛（牽連性疼痛）

如果長期「消化不良」卻怎麼調整飲食都改善不了，請務必考慮是不是膽囊出了問題！

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2、膽砂拖著不管，背後藏著這些風險

為什麼膽砂淤積這麼不能忽視？因為長期未處理，可能陸續造成以下嚴重後果：

．膽結石：膽砂持續沉積、凝結，最終形成結石，一旦卡在膽管，可能引發劇烈的膽絞痛，痛到送急診。

．急性膽囊炎：結石堵塞膽囊出口，造成膽囊發炎，嚴重時需要緊急手術摘除膽囊，代表膽囊問題已經惡化到無法等待！

．膽管炎與胰臟炎：結石掉入總膽管，不只影響膽囊，更可能引發膽管炎甚至急性胰臟炎，這也是為什麼膽砂絕對不能拖延就醫的原因。

3、篩檢方式簡單不可怕

很多人以為膽囊檢查很麻煩，其實膽砂淤積的診斷非常簡單，一點都不可怕！提早檢查防止更嚴重，主要有腹部超音波或核磁共振。

4、發現異常積極追蹤不拖延

好消息是：膽砂淤積若及早發現，是有機會透過飲食調整與追蹤控制的！關鍵在於不拖延、定期複查。預防膽砂惡化最重要的飲食原則：

．減少高油脂、高膽固醇飲食（炸物、內臟、蛋黃）

．避免長期不吃早餐（空腹過久會讓膽汁濃縮、加速沉積）

．維持規律進食，幫助膽汁正常排放

．多喝水，維持膽汁適當濃度

這些人 最需要特別留意膽砂淤積風險

1、飲食偏油膩、高膽固醇者

2、女性、肥胖、40歲以上（膽結石高風險族群）

3、有家族膽結石病史者

4、短期內體重快速下降者

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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