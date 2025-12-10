常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌

記者簡浩正／台北報導

許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。

振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，許多人腸胃不好、經常腹瀉，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發的。腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。

她說，有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。

另外，3原因可能引發腸道壞菌增生，包含食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加；黏膜發炎損傷：自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡；抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

黃任嫻說，如發現糞便顏色呈現深黑色，可能是胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡的問題；如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則須懷疑腸癌的可能性。

她說，如果糞便顏色正常，但若1星期至少有1天有排便不適狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是大腸激躁症作崇。民眾不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查。

