常腹瀉一定是腸道內壞菌過多？醫師教分辨糞便顏色、粗細、型態與合併症狀
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】許多人腸胃不好、經常腹瀉，便懷疑是腸道內壞菌過多。其實，腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發的。振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。
什麼是益生菌？
有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。
黃任嫻醫師表示，常見的益生菌種包含：乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。但由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備療效須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，故一般民眾購買時，應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。
腸道菌種的分佈
腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。然而，由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長。相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。
腸道壞菌的產生原因
腸道壞菌的增生可能由以下原因引起：
◎感染：食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。
◎黏膜發炎損傷：自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。
◎抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。
如何進行自我腸道健康檢測？
黃任嫻醫師表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。
黃任嫻醫師提醒，如發現糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題；但是如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性；如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便祕或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續三個月以上，則可能是大腸激躁症作崇。
建議民眾發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
研究：逆轉糖尿病仍會「傷心」！周建安醫師：留意糖尿病前期5大警訊
小兒腸胃炎最擔心嚴重腹瀉脫水！陳欣如中醫師：5要訣腸胃炎日常調理
腰痛揪凶手，恐隱藏在薦髂關節！林杏青醫師：薦髂關節自我保養3動作
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97340
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 17
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 31
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 6
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 16 小時前 ・ 2
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。 相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？營養師：補營養選黃豆芽 想清爽又快選健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 24 分鐘前 ・ 發起對話
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 2 天前 ・ 發起對話
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
減重15公斤「不用嚴格克制口慾」！4個小技巧讓你快樂飲控，心情好更健康瘦
不少人在減重期間最怕「暴食循環」！一名大基數女生小周靠著4項替代暴食的小方法，既沒嚴苛節食，也沒有陷入內疚與反彈，順利瘦下15公斤，維持狀態也更穩定。以下是她實際操作後整理出的重點，適合正在長期減脂的人參考。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1