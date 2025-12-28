常被施暴早想分手、曾要友人報案 家屬控男方殺人原因曝光

照片中兩人看似甜蜜，但背後卻隱藏著感情危機。（圖／當事人翻攝IG）

高雄女子墜樓案件，家屬會一口咬定男方害死人，並提出告訴，除了兩人衝突，還在女方手機訊息，看到她曾經跟友人求救，並希望幫忙報警，另外雙方爭吵過程，男方一度恐嚇要對死者飼養的狗不利，也導致女方情緒崩潰，家屬任為男方涉及間接故意殺人。

從死者社群媒體帳號可見，她生活重心圍繞著飼養十年的愛犬及男友，照片中兩人看似甜蜜，但背後卻隱藏著感情危機。女方律師謝承霖表示，據親戚透露，女方早已想分手卻無法脫身，這可能是導致當天爭執的主因。謝承霖進一步解釋，家屬認為女方墜樓與當晚九點多的爭執有直接關聯。

女方曾與友人傳訊討論感情問題，甚至留言「如果晚上沒有密妳幫我報警」。（圖／律師提供）

這對情侶交往半年，共同居住在女方位於高雄鼓山區的住所，兩人分別飼養狗與貓。女方墜樓後，家屬才發現她似乎長期遭受男方施暴，這些外在壓力可能與墜樓事件有關。此外，女方曾與友人傳訊討論感情問題，友人提醒她注意安全，女方甚至留言「如果晚上沒有密妳幫我報警」，友人也認真回覆「睡醒沒密我就打電話了」，這些訊息讓家屬質疑女方並無輕生動機。

爭執當晚女方曾開門呼救，向鄰居大喊「我們這邊在吵架，趕快報警」。（圖／TVBS）

謝承霖律師還透露，爭執當晚女方曾開門呼救，向鄰居大喊「我們這邊在吵架，趕快報警」。基於過往兩人互動模式，家屬認定女方遭受暴力對待，除提出傷害告訴外，也認為女方是被迫輕生。謝承霖表示，如果女方死亡確實由男方行為引起，可能可以嘗試以過失致死罪追究責任。

然而，非案件當事人的律師洪紹倫持不同看法，認為女方行為屬於「被害人自我負責範疇」，男方不構成刑法第271條的殺人罪。事發後，男友雖曾到女方靈前致意，但對自己過往行為態度曖昧。令人心痛的是，女方飼養的狗竟成為最後導火線，家屬堅信女兒是被男友逼死，決心透過司法途徑尋求正義。

