常被歸因於月經 女性缺鐵性貧血 揪大腸癌2例

高雄聯合醫院積極利用溝通技巧工作坊，精進醫病溝通。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

年輕女性缺鐵性貧血當心癌症警訊！高雄市立聯合醫院指出，癌症年輕化趨勢容易被輕忽。最近兩起病例，34歲女性因腹痛就醫發現缺鐵性貧血，不到3個月確診大腸癌；44歲女性嚴重貧血卻拒絕檢查，16個月後因外傷意外發現大腸癌已肝轉移，顯示缺鐵性貧血背後容易隱藏危機，因而積極推動SHARE溝通模式，以提升早期診斷成效。

聯合醫院癌症中心主任醫師陳苓萍指出，今年10月與台灣心理腫瘤學會聯合舉辦「癌症病情告知SHARE model溝通技巧工作坊」，透過精進醫病溝通，提升早期診斷率，讓病人更願意參與治療。她分享兩起臨床案例，第一位34歲女性因腹痛腹瀉至急診，抽血發現貧血後轉介至血液腫瘤科確診缺鐵性貧血。病人月經量正常但有便秘情形，服用鐵劑後貧血改善有限，醫療團隊快速安排相關檢查，不到3個月確認是大腸癌導致的貧血，以把握黃金治療時機。

第二位44歲女性則因嚴重貧血由診所轉診，病人自訴經血量已由多轉少，口服鐵劑療效不佳後改為針劑治療，婦產科超音波檢查顯示正常，偶爾出現血便情形，醫療團隊建議進行大腸鏡、電腦斷層等檢查並轉介至直腸外科，病人卻一再拒絕，直到16個月後因外傷至急診，才意外診斷出大腸癌合併肝臟轉移，治療難度大幅提高。陳苓萍表示，年輕女性出現缺鐵性貧血，常被歸因於月經過多，但當鐵劑治療效果不佳時，更應積極尋找其他病因，特別是消化道出血或腫瘤。