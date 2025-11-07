常被誤會花心 男歌手喊冤：是好好先生

張鶴曦推出單曲〈對不起我是雙魚座〉。（JSJ 杰思娛樂提供）

來自澳洲的張鶴曦今年 35 歲，自小就熱愛音樂的他，出道前期曾當過臨演，近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，描述他在愛情裡善良、浪漫、愛幻想的特質。

在錄製〈對不起我是雙魚座〉時，張鶴曦差點因為某句歌詞而落淚。他表示，自己是一個大夢想家，對愛情抱持美好的幻想，但也擔心愛情無法走到最後。歌詞裡寫著「怕失去方向，要自己堅強，都怪我對愛情充滿渴望」，正反映了他內心的寫照。

張鶴曦認為，雙魚座時常被誤會花心，他表示還沒認定對方前，雙魚座的確是好好先生的性格，常被誤解成對愛情不專一，一旦確認關係後，雙魚座會願意為對方無私貢獻，攜手共度餘生。

張鶴曦也坦言因為容易心軟，很常在被朋友說服的當下做出錯誤選擇，甚至受到傷害。身為浪漫的雙魚座，張鶴曦分享自己做過最浪漫的事：「是每天都花時間聆聽對方的心聲，彼此分享喜怒哀樂，給予陪伴和情感上的支持。這個單獨相處、深度對話的時刻很珍貴，也是非物質的行動。」

張鶴曦表示，生活中如果喜歡上一個人，相較於甜言蜜語，他反而是行動派，希望能給對方溫柔與體貼。錄音時，他會幻想最喜歡的人就站在麥克風前，他說：「有接近一半的時間，我都是閉著眼睛唱的，希望用最真誠、有感染力的聲線傳遞歌曲的情感。」

