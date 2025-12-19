「常被電」乾冷天惱人靜電 消防教你小撇步！袖口夾這小物能避免

北京通州區消防救援局，示範如何正確使用小鐵夾防靜電。（圖／CCTV-13）

入冬後天氣乾燥，靜電問題日益嚴重，許多人都曾有被靜電電擊的經驗。近期，大陸公布了靜電風險地圖，將遼寧、北京等超過15個省市列為靜電活躍區。專家指出，當相對濕度低於30%時，空氣中水氣不足，電荷難以消散，導致靜電容易累積。為了應對這一問題，北京消防單位特別分享了一些實用的防靜電小技巧，例如在袖口夾上文具用的小鐵夾，可有效避免在握手或接觸鐵製品時被電到。

北京通州區消防救援局，示範如何正確使用小鐵夾防靜電。（圖／CCTV-13）

靜電不僅造成不適，更可能引發嚴重的安全事故。在一起事件中，一輛黑色轎車準備加油時，油箱突然出現滲漏。加油站人員立即拔掉油槍並提醒車主，但就在車主彎腰查看的瞬間，周遭的靜電引燃了汽油，整輛車瞬間陷入火海。車內一名身上著火的女子從後座逃出，採取就地打滾的方式進行自救。

類似的意外並非個案。在浙江寧海的一座化工廠，當員工將化學混合物倒入塑膠桶時，因摩擦產生靜電火花，當場引發了火災。這些事件凸顯了靜電防護的重要性。

北京通州區消防救援局副科長祈興龍解釋了如何正確使用小鐵夾防靜電：「我們看這一側是貼著皮膚的，這個燕尾夾這邊是貼著皮膚的，另外一邊露出來。一旦我們在接觸到其他物品的時候，我可以用這一端先接觸其他物品。」

消防人員還建議，民眾可以先用鑰匙前端接觸金屬物品，或在袖口夾上金屬夾子，幫助釋放靜電。此外，提高環境濕度、穿著純棉衣物，都能有效降低靜電累積的風險。樓梯扶手、毛衣、頭髮等日常接觸的物品幾乎處處都可能帶電，因此做好防靜電措施尤為重要。

