常見乳癌危險因子：生育與哺乳狀況、荷爾蒙、肥胖、菸酒習慣

在台灣，乳癌是女性癌症發生率首位，根據國健署107年癌症登記年報資料顯示，共有1萬4217人罹患乳癌，每天平均有38人罹患乳癌。乳癌排名女性癌症死因第3位，根據衛福部108年國人死因統計，共有2418人死於乳癌。

乳癌也是發生率成長最多的癌症，每12名女性中就有1人罹患乳癌。根據國健署的流行病學統計，20年來，乳癌發生率從每10萬人口30人，飆升至每10萬人口78.9人，成長率成長遠遠超過國人癌症發生人數最多的大腸癌。

乳癌為女性癌症發生率之首，好發年齡為45至69歲，乳癌患者平均為48歲，相較於歐美國家提早8至10歲；近年來國人乳癌患者有年輕化的趨勢，根據統計，35歲以下的年輕型乳癌占9％，是美國的4.5倍。

乳癌後天因素占9成

中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨表示，乳癌是由乳房的乳腺管細胞或乳小葉細胞，經由不正常分裂或繁殖，進而形成的惡性腫瘤，主因是後天危險因子造成，高達9成乳癌患者沒有家族史，僅5～10％是遺傳所致；若是一等親內曾罹患乳癌，如母親、姐妹，乳癌發生率高出2～4倍。

根據文獻顯示，常見的乳癌的危險因子，包括：初經12歲以前、55歲以後停經晚、未生育、30歲後才生第1胎、未哺乳、乳房緻密、肥胖、環境荷爾蒙曝露、吸菸、飲酒，以及遺傳基因、乳癌家族史，或是曾罹患卵巢癌、子宮內膜癌。

根醫師臨床觀察發現，多數病患都是洗澡無意間觸摸到乳房腫塊，就醫才確診罹患乳癌。潘俊亨說明，乳癌好發於乳房外上側約1／4的位置，早期乳癌幾乎完全沒有任何症狀，也不會感覺疼痛，當腫塊擠壓附近的神經才會引起疼痛，通常可以摸到乳房腫塊時，腫瘤已經大於2公分，恐怕已經進入中晚期。

常見的乳癌明顯症狀，包括：乳頭出現異樣分泌物，尤其是帶血絲的分泌物，乳房乳頭局部或全面性凹陷，乳房皮膚橘皮樣變化、紅腫或潰爛，以及腋下淋巴腫大、乳房周圍或腋下區域腫塊或變厚，或是乳房大小或形狀改變。

乳癌治癒率高，早期活存率高達9成

潘俊亨表示，一旦確診乳癌，並不用過度恐懼，乳癌可說是治癒率很高的癌症；目前乳癌零期至第2期的早期乳癌，5年活存率高達9成，第3、4期也有3成以上。

乳癌治療方面根據癌症期別、病理診斷及腫瘤分化程度，而有不同的治療方式，包括手術切除、放射線治療、化學治療及荷爾蒙療法，隨著醫學進步，已有標靶藥物及免疫療法，可以有效降低復發率及延長存活期。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

