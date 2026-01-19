常見身體症狀所需關鍵營養素，從頭到腳對應補充更到位！很多人身體狀況一直卡卡，今天一次幫大家整理，常見身體症狀，對應需要的關鍵營養素，從頭到腳一次看懂，讓補充更精準也更有效。

中風 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 失智症 需要營養素： Omega-3、維他命B群、維他命D、抗氧化物 焦慮症 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命B群、鋅 憂鬱症 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D 腦部慢性發炎 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 偏頭痛 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命B2、維他命D 高血壓 需要營養素： Omega-3、鎂、鉀、維他命D 高膽固醇 需要營養素： Omega-3、鎂、可溶性纖維、抗氧化物 自體免疫疾病 需要營養素： Omega-3、維他命D、鋅、硒 關節炎 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 腸躁症 需要營養素： 益生菌、鎂、鋅、花青素 痛風 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命C、足夠水分 脂肪肝 需要營養素： Omega-3、膽鹼、抗氧化物、維他命E 黃斑部退化 需要營養素： DHA、花青素、葉黃素、鋅 濕疹 需要營養素： Omega-3、鋅、維他命A、維他命E、抗氧化物 牙齦發炎 需要營養素： Omega-3、維他命C、維他命D、鋅 更年期不適 需要營養素： Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D 男性前列腺問題 需要營養素： Omega-3、鋅、硒、抗氧化物

營養素食物來源 一次看： Omega-3 可吃：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽 鎂 可吃：深綠色蔬菜、堅果、全穀類 維他命D 可吃：鮭魚、蛋黃、日曬 抗氧化物 可吃：藍莓、紫甘藍、綠茶 維他命B群 可吃：全穀類、豬里肌、深綠色蔬菜 鋅 可吃：牡蠣、牛肉、南瓜子 硒 可吃：巴西堅果、鮪魚、蛋 鉀 可吃：香蕉、酪梨、菠菜 可溶性纖維 可吃：燕麥、蘋果、洋車前子 益生菌 可吃：優格、味噌、泡菜 維他命C 可吃：芭樂、奇異果、甜椒 膽鹼 可吃：蛋黃、黃豆、雞胸肉 維他命E 可吃：杏仁、葵花籽、酪梨 維他命A 可吃：胡蘿蔔、地瓜、菠菜 維他命B2 可吃：牛奶、蛋、香菇 DHA 可吃：鮭魚、秋刀魚、沙丁魚 葉黃素 可吃：羽衣甘藍、菠菜、玉米

營養師小提醒｜平常作息這樣顧 除了飲食很重要，日常生活記得一起配合，盡量固定時間睡覺起床，讓身體建立穩定節奏，有助於荷爾蒙與免疫調節，多曬太陽，幫助維他命D生成，情緒與骨骼健康都加分，久坐記得起來動一動，促進血液循環，也能減少慢性發炎累積，水要分次喝、喝足夠，不要等口渴才補，對代謝與腸道都很重要。

