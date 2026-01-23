常見過敏藥不純物超標影響療效 啟動回收逾28萬錠

圖為過敏民眾。（林周義攝）

食藥署近期公布，常見過敏藥「美時停敏膜衣錠」，因總不純物含量超出檢驗規格上限之情形，可能影響藥品品質、療效的穩定性，故啟動回收。根據統計，這款藥品一年用量1233萬2008.7錠（民國113年用量），此次回收批號為E12161，已銷售數28萬3000錠。

「美時停敏膜衣錠」主成分為desloratadine，適應症為季節性過敏性鼻炎引起的相關症狀，以及慢性原發性蕁麻疹相關症狀。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，此次食藥署接獲藥品許可證持有藥商－美時化學製藥股份有限公司主動通報，案內藥品於連續性安定性試驗時，有總不純物含量超出檢驗規格上限的情形，可能影響藥品的品質、療效的穩定性，因此啟動回收。

黃玫甄表示，「美時停敏膜衣錠」的不純物規定上限為0.5％，批號E12161的藥品不純物超過規格上限的一點點，這批藥品已售出28萬3000 錠，製造日期是113年10月27日，效期有2年。對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。根據統計，「美時停敏膜衣錠」113年用量為1233萬2008.7錠。

對於此次回收是否會有缺藥疑慮？食藥署表示，經洽業者表示，案內藥品尚有其他批號的庫存，約6.5個月用量。國內有1張同成分、同劑型、同劑量的藥品許可證可替，不至於影響民眾的用藥權益。

