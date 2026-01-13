常說「然後」恐失智！醫曝5大語言警訊快就醫

大腦退化最早影響的是語言功能，重症科醫師黃軒示警，若家中長輩說話內容變得空泛，且反覆使用「然後⋯⋯然後⋯⋯」等連接詞，可能已是阿茲海默症前兆。台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續攀升至超過38萬人，其中阿茲海默症患者已逾10萬人。

「語言障礙」平均比記憶衰退早2至3年出現。由於早期症狀不明顯，許多患者確診時已進入中期，但透過觀察日常對話，能提早發現異常。 （示意圖／Pixabay）

黃軒醫師在粉專發文指出，美國神經學期刊研究顯示，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉等多個區域，「語言障礙」平均比記憶衰退早2至3年出現。由於早期症狀不明顯，許多患者確診時已進入中期，但透過觀察日常對話，能提早發現異常。

廣告 廣告

黃軒列出阿茲海默症早期的「5種語言異常」供民眾在家自我檢測。首先是「詞窮現象」，患者想不起具體名稱而用模糊詞取代，例如想不起「雨傘」會說「那個⋯⋯下雨用的東西」，若請家人描述「眼鏡」需超過5秒或只能用替代詞，建議就醫。

其次為「分類錯亂」，因大腦負責分類的區域活化降低，導致混淆物品屬性，例如將「智慧型手機」稱為「小電視」，或把「桌子」叫成「椅子」。第三種是「敘事簡化」，因額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞頻率比常人高3倍，描述行程時會說:「我去公園，『然後』走路，『然後』看到花，『然後』回家。」若長輩說話缺乏細節且滿口都是「然後」，可能是警訊。

偶爾講錯話不用過度恐慌，語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，單次失誤可能只是正常老化或太焦慮。 （示意圖／Pixabay）

第四種異常為「逃避指令」，大腦無法規劃多步驟任務，當被問到「如何使用微波爐」或「泡咖啡」等流程時，患者會轉移話題說:「現在的機器太複雜了!」若跳過關鍵步驟應提高警覺。最後是「專業詞彙流失」，原本身懷絕技的人突然「忘本」，例如擅長烹飪者說不出「汆燙」改說「用熱水弄熟」，資深編輯忘記「校對」術語，這屬於語意型失智症特徵。

黃軒強調，偶爾講錯話不用過度恐慌，語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，單次失誤可能只是正常老化或太焦慮。但若發現家人每周出現3次以上語言錯誤，甚至無法完成基本對話測試，就屬於中高度風險，建議盡快至神經內科進行評估。

延伸閱讀

加拿大總理將訪陸 2執政黨國會議員宣布「提前結束訪台」

等嘸！美國禁運仍有效 航運數據顯示：陸兩艘超大型油輪已折返亞洲

勞資談判破局！紐約護理師發起大罷工 3大私人醫院受影響