常說「蛤？」醫揭聽力退化4警訊 很多人拖到聽不見才發現

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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聽力下降通常不是突然發生的。這是一個緩慢且隱形的「消音」過程。很多人等到完全聽不見才就醫， 其實身體早就對你發出警報了！桃園耳鼻喉空軍醫師王曜整理，哪些情況代表你的聽力正在悄悄撤退。

1、頻繁要求重複：溝通開始出現斷層

聊天時常聽一半、漏一半， 不自覺會問：「蛤？你剛說什麼？」

．社交疲勞：如果這種情況越來越頻繁， 代表聽力已無法完整捕捉訊息，長期下來會讓社交變得非常吃力。

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2、覺得講話含糊：不是聽不見，是解析度變差

很多人會說：「王醫師，我不是聽不到， 是聽不清楚別人在說什麼。」

．高頻受損：這通常是高頻聽力下降的徵兆。特別是在餐廳、捷運等吵雜環境，聲音會混在一起，像廣播訊號不良一樣模糊。

3、音量越開越大：家人是你的第一道警報器

這是診間最常見的情況：家人抱怨電視太大聲，你卻覺得「剛剛好」。

．自我覺察：當你必須調高音量才能獲得清晰感，這就是聽覺門檻提高的警訊。別忽視家人的提醒，那是聽力變化的指標。

4、講電話變吃力：依賴視覺補足聽覺

以前講電話很輕鬆， 現在卻要非常專心、甚至開擴音才懂。

．偏好文字：如果你發現自己開始害怕接電話， 轉而偏好傳訊息， 往往是因為缺乏「看嘴型」的輔助， 讓聽力問題原形畢露。聽力衰退就像視力老化， 早期發現是保護大腦認知的關鍵。

若出現以下情況 建議儘早到耳鼻喉科檢查

1、頻繁要求他人重述對話

2、遭家人抱怨電視音量過大

3、伴隨持續性的耳鳴或耳悶感

4、在吵雜環境中完全無法溝通

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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