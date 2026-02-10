常跌倒又鬱卒不是老化！吃鮭魚、鮪魚、鯖魚補維生素D

營養師曾建銘指出，若民眾近期出現全身無力、容易跌倒，甚至感到鬱卒等症狀，可能是血中維生素D濃度不足所致，建議可食用鮭魚、鮪魚、鯖魚等魚類補充。

若民眾近期出現全身無力、容易跌倒，甚至感到鬱卒等症狀，可能是血中維生素D濃度不足所致。（圖／pxhere）

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，維生素D屬於脂溶性維生素，一般民眾熟知的功能是補鈣、幫助骨骼強壯，但其對促進健康的好處相當多元，更負責肌肉的協調與收縮功能，維持肌肉正常運作，讓腿腳保持有力。

食安專家韋恩在部落格撰文表示，維生素D是功效多元的維生素荷爾蒙，除了強化骨骼、維持神經與肌肉正常功能外，也有助於維持免疫系統健康。然而國人因不愛曬太陽，導致75%以上都有攝取不足的問題，且隨著年紀增加，人體對維生素D的吸收力會變弱，使得中高齡者成為缺乏的高風險族群。

鮭魚、鮪魚、鯖魚等魚油豐富的魚類，或是添加維生素D的牛奶、起士等，都是維生素D的良好來源。（示意圖／Pixabay）

韋恩建議，鮭魚、鮪魚、鯖魚等魚油豐富的魚類，或是添加維生素D的牛奶、起士等，都是維生素D的良好來源。若經檢測發現血中維生素D濃度不足，可額外食用保健品補充。

不過韋恩也提醒，維生素D屬於脂溶性，過量累積會造成高血鈣症、腎結石或尿毒症，並非吃越多越好。維生素D訂有每日50微克的上限，民眾不需要過量攝取。曾建銘也指出，除了食用富含魚油的魚類外，曬太陽也是獲取維生素D的方式之一，長期體內維生素D濃度不足者，可透過抽血檢測確認是否缺乏。

