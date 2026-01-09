常遭俄機高空待命伏擊! 烏F-16飛行員首曝內幕 被迫在前線自創生存戰術

一名參與首批 F-16 訓練的烏軍飛行員近日罕見直言，海外所學戰術幾乎無法直接應用於本國領空的空戰環境，迫使飛行員返國後自行摸索全新作戰方式。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 儘管北約國家投入大量資源，協助烏克蘭培訓 F-16 戰機飛行員，但來自前線的實際回饋卻顯示，這套「西方式訓練」與俄烏戰場的真實樣貌存在嚴重落差。據軍事專欄《寰球戰略解讀》報導，一名參與首批 F-16 訓練的烏軍飛行員近日罕見直言，海外所學戰術幾乎無法直接應用於本國領空的空戰環境，迫使飛行員返國後自行摸索全新作戰方式。

這名飛行員在烏克蘭空軍發布的匿名訪談影片中透露，面對俄軍密集防空系統、先進戰機與無人機蜂群的立體威脅，烏軍 F-16 部隊不得不發展出包括低空機動、誘騙敵方飛彈開火等非常規戰術，以提高生存與作戰成功率。

廣告 廣告

「我們結束海外訓練回國後，立刻面對殘酷現實——那些戰術，與我們正在打的這場戰爭完全不匹配。」該名飛行員表示。

俄軍戰機比烏軍 F-16先進，常躲在高空伏擊烏軍，逼得烏軍 F-16 只好低空飛行。圖為俄製蘇-35戰機。 圖 : 翻攝自利刃

飛行員的說法，與過去多名接受北約訓練的烏軍官兵經驗高度一致。早在2023年，烏克蘭步兵就曾公開抱怨，北約訓練體系是以「充足火力、完整後勤與制空權」為前提設計，與烏軍實際面對的塹壕戰、物資匱乏與無人機密布戰場形成強烈反差。

西方主戰坦克的表現同樣成為縮影。美國援助的 31 輛M1「艾布拉姆斯」主戰坦克，在短短不到兩年內幾乎全數損失殆盡，使其作戰定位從突破主力，被迫調整為在電子干擾掩護下、謹慎使用的步兵支援平台。

美軍「艾布拉姆斯」主戰坦克。 圖：Ministry of National Defence of Poland.

「這些戰術都是根據盟友過去打過的戰爭總結出來的，但這場戰爭在本質上完全不同。」該名F-16飛行員坦言。

除戰術差異外，語言問題也成為培訓過程中的重大挑戰。飛行員透露，英語能力不足讓學習壓力倍增。畫面顯示，基地內張貼大量英語單字卡，飛行員甚至在戰鬥任務間隙背誦文法。

「完成一次戰鬥飛行後，照理說應該休息，因為誰也不知道下一刻會不會再度升空，但我們還得繼續學英語。」他說。

儘管困難重重，F-16 仍被視為烏克蘭空軍的重要戰力升級。歐洲國家承諾援助的 87 架 F-16 中，烏克蘭目前已接收 44 架，飛行員與機組人員主要在羅馬尼亞接受北約聯合培訓。

自 2024 年 8 月首批 F-16 投入戰場以來，主要任務集中於攔截巡航飛彈與攻擊型無人機。雖已有 4 架 F-16 被擊落，但其防空表現仍被烏軍高度肯定。烏克蘭空軍指出，2024年12月一次俄軍飛彈攻擊中，35 枚巡航飛彈有 34 枚遭攔截，任務「主要由F-16完成」。2025 年 1 月，更有飛行員單次出擊擊落 6 枚巡航飛彈。

自 2024 年 8 月首批 F-16 投入戰場以來，主要任務集中於攔截巡航飛彈與攻擊型無人機。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

在前線空域，烏軍 F-16 不僅要面對俄軍密集的地對空飛彈系統，還須提防蘇-35、蘇-57 與米格-31 等先進戰機。

「俄軍戰機可以在高空待命，等我們出現，但我們沒有這種優勢。」該名飛行員指出，因此烏軍經常被迫貼地飛行，以規避雷達與飛彈鎖定。

他透露，在部分任務中，護航戰機甚至需主動暴露位置，誘使俄軍發射飛彈，藉此消耗敵方彈藥，為執行對地精準打擊的戰機創造生存空間。

「有一次，我們三機編隊成功誘使敵方從不同方向發射兩枚飛彈，最終打擊任務順利完成，所有戰機安全返航。」他回憶道。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 美軍要打了 快逃! 24小時3專機 俄急徹伊使館人員 伊警高層也遭擊斃

馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….