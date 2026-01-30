常頭暈、胸悶⋯竟是「心跳只剩32下」醫揭原因：心臟如斷電恐猝死

一名84歲老翁，長期罹患高血壓與糖尿病，過去曾多次不明原因昏倒。近日因持續出現頭暈、胸悶症狀，而至醫院心臟血管內科就醫，檢查發現其心跳每分鐘僅剩32下，隨時面臨猝死風險。醫師採用「生理性傳導技術」為其置放新型心臟節律器，成功恢復心臟規律跳動，讓老翁擺脫昏厥風險。











許多民眾提到心律不整，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視。收治病患的奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，心臟具備極為精密的節律調控系統，心跳訊號起始於右心房的竇房結。

心跳過慢有如心臟「斷電」



黃沛頡進一步說明，竇房結如同「開關」，心室則是「電燈」，中間則布滿許多「電線」，只要心臟傳導系統中任一環節出現異常，就可能發生傳導阻滯，導致心搏過緩，使這盞電燈「亮不起來」。

黃沛頡指出，一般來說正常心跳低於每分鐘60下，即屬心搏過緩，若降至40下以下，便可能引發頭暈、無力，甚至休克。上述個案老翁經診斷確定罹患「高度心臟房室傳導阻滯」（Atrioventricular Block），有如心臟電線中斷，導致電訊號無法順利傳導。

黃沛頡解釋，當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」，嚴重時可能引發昏厥，甚至引發致命性心律不整。若不即時就醫，恐導致猝死，風險不容小覷。





新式治療降心房顫動復發風險



黃沛頡提到，根據統計，約20年前台灣每年有2,000～4,000名病人接受傳統心臟節律器置放，近年來，每年需要心臟節律器的病人數量逐漸增加到約7,500人。隨醫療技術更新，目前已有心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，可透過精密的定位，增進電氣傳導協調性，有效降低心房顫動復發風險。

「生理性傳導節律器雖然因需精準定位，手術時間較傳統手術多出半小時～1個半小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但除了能夠有效矯正心搏過緩，更能模擬自然心跳，避免心臟功能失衡與下降，減少日後心房顫動、降低心衰竭風險。」黃沛頡說。

黃沛頡提醒，若有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應儘速尋求心臟科醫師諮詢，釐清真正病因。不論是傳統節律器或生理性傳導節律器，目前都有健保給付，根據病因及嚴重程度，選擇適合的治療方式。

