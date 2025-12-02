常點外賣傷錢包？27歲女靠1方法 每月省下「近萬元」伙食費

現代生活忙碌，下班累了或沒時間煮飯，外賣能直接送到家相當方便，因此不少人會選擇點外賣。圖／翻攝自pexels

現代生活忙碌，下班累了或沒時間煮飯，外賣能直接送到家相當方便，因此不少人會選擇點外賣，但外食費用昂貴，常常點外賣又很傷錢包，日前就有一名網友分享一招，每週約能省下2千元的伙食費。

27歲的美國女子薩迪克·阿里（Saadiq Ali）在TikTok發布一段「下班後不要換衣服，直接下廚」的影片爆紅，累積超過370萬次觀看與1.5萬則留言，掀起大批上班族共鳴。

薩迪克·阿里（Saadiq Ali）在影片中穿著外套、背著包、工牌仍掛在身上，並示範她如何在「還沒坐下、還沒放鬆」之前，立刻開始準備晚餐。影片中，她站在廚房檯前削著土豆，表示這樣能為隔天的料理做好前置作業。

阿里說明，自己從10月初開始嘗試這套方法，到了月底明顯感受到成效，「因為回家後直接動手做飯，我外出用餐的次數大幅減少」，她表示按她的估算，每週能省下60美元（約新台幣1887元）的外食費，攝取的熱量也因此下降。

阿里說，這個習慣源於母親的影響，她的母親自1999年起在通用汽車工作，輪班忙碌卻仍每天堅持做晚餐，「我從小看著她戴著工牌、解開腰帶後就馬上下廚，那個畫面一直激勵著我。」

阿里這段原本只是下班後隨手拍的影片意外獲得關注，網友們也紛紛在留言區分享自己的感想與經驗，認為影片中的策略十分實用，不少人認為，影片反映的正是日常生活中的「一旦停止，就難以重新啟動」，有網友笑說：「我只要坐在沙發上五分鐘，就會變成打開外送APP」、「運動的物體會保持運動狀態。」

許多網友表示將嘗試這項技巧，也有人分享類似的效率策略，包括使用慢燉鍋、週日預先備菜、甚至在居家辦公時利用午休提前處理部分餐點。

然而不少人也指出這個方法並非適用所有職業，有通勤者表示，在紐約搭地鐵回家後「必須換掉」工作服；醫護人員與需要接觸體液的職業者更直言，制服不可能直接穿著進廚房，「我得先洗澡把身上的醫院細菌洗掉。」



