帽控必收！Kangol x Mastermind 暗黑聯名登場，骷髏刺繡注入經典帽型，三款全黑帽一次展開

Kangol 再度攜手日本暗黑風格代表 Mastermind，以無可取代的品牌 DNA 打造本季最受矚目的聯名企劃。系列以全黑基調貫穿，將 Mastermind 標誌性的骷髏刺繡融入 Kangol 多款經典帽型，透過細節層次勾勒出低調卻無法忽視的高端暗黑美學，完整詮釋兩大品牌對風格態度與工藝品質的極致堅持。

本次聯名共推出三款限量帽型，分別從機能、輪廓與材質切入，展現不同面向的暗黑風格主張，為冬季造型注入鮮明且純粹的風格張力！

為冬季而生的 Faux Fur 蒙古帽，以加厚寬大的帽冠結構搭配極致柔軟的仿毛材質，兼顧保暖機能與視覺份量感。可自由調整的耳罩設計，讓造型在實穿性與風格表現之間靈活轉換。

此次聯名於經典輪廓中加入 Kangol x Mastermind 專屬細節，展現大膽卻克制的高端暗黑態度。

575 Wool 鴨舌帽則以 Kangol 經典帽型為基礎重新演繹，透過縮短帽簷比例、加深帽冠輪廓，並於後側加入現代感拼接結構，使整體線條更顯俐落有型。帽頂鈕扣保留品牌傳承元素，無內裡設計則帶來輕盈舒適的佩戴體驗。另外，此次 Mastermind 聯名版本加入專屬骷髏與聯名標誌細節，為經典注入更鮮明的暗黑性格。

Bermuda Casual 鐘型帽作為 Kangol 最具代表性的標誌性款式之一，採用品牌經典 Bermuda 紋理布料，兼具柔軟觸感與高度辨識度。本次聯名在不改變經典輪廓的前提下，以 Kangol x Mastermind 專屬標誌點綴細節，讓整體風格更加洗鍊有力，展現歷久不衰的設計語言與全新高度。

透過這次聯名，Kangol 與 Mastermind 不僅重新定義冬季帽款的風格可能，也再次證明經典與暗黑美學的結合，依然能在細節之中展現最強烈的個性與態度～





