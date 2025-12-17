帽T寫支持台灣 捷克珍奶店遭小粉紅留一星洗版

生活中心／綜合報導

捷克一家珍珠奶茶店，店家販賣的帽T，用中文寫下我們支持台灣，讓中國小粉紅氣到跳腳，在Google評論狂留一星，消息曝光，不少台灣人湧入支持老闆，留下五星好評，老闆說覺得很溫暖，他支持台灣並非針對中國，只是支持民主自由。

捷克這家珍奶店，最近被中國小粉紅惡意洗版，Google評論狂留一星，寫下第一次遇見台獨，台獨全家爆炸，還有人留，這家店搞"鈶蝳"，卻連台獨兩個字都不敢寫清楚，小粉紅氣噗噗，全是因為牆上這件帽T，用中文寫著我們支持台灣。捷克珍奶業者Tomas Dinh：「我們支持台灣，所以很多台灣人來店裡，同時很多中國人也來了，他們進來拍個照在Google評論，很多Google上的評論都刪除了，因為都是純粹的恨意，他們進來店內，就算他們的孩子想買飲料，他們都說不行，對我們不太友善。」

捷克珍奶店帽Ｔ用中文寫上「我們支持台灣」（圖／民視新聞）

仔細看，衣服還掛上飄帶，印上民主自由台灣人、堅強獨立的台灣魂，老闆還用英文寫上我們支持台灣，台灣屬於台灣人，消息曝光，不少人湧入留下五星好評，讓他覺得好溫暖。捷克珍奶業者Tomas Dinh：「很溫暖讓我覺得很開心，有這麼多人都支持我們，這並不是反對中國，只是支持台灣，關於自由自由言論，跟誰施壓台灣毫無關係。」

捷克珍奶店帽Ｔ用中文寫上「我們支持台灣」，引發中國小粉紅不滿（圖／民視新聞）

老闆強調，並非針對中國，只是支持民主自由，這位捷克老闆，雖然不曾來台，卻時常有台灣旅客上門，給了不少意見，才能不斷改良口味，讓原汁原味的台灣珍奶，在捷克飄香。

