帽T抽繩脫落免抓狂！達人揭用3物品「10秒神復原」 眾人驚呆：必備知識

近期氣溫驟降，許多人紛紛拿出冬季衣物保暖，帽T和連帽外套更是冬天的穿搭首選。不過，這類衣服最讓人困擾的是，將帽T丟進洗衣機清洗後，帽子的「抽繩」常常脫落——有時兩端長短不一，有時整條繩子乾脆「跑掉」。想把它重新穿回去，往往得花好一番功夫，讓人相當崩潰。幸好，生活達人分享了一招「神級復原法」，只要10秒就能搞定。

帽T抽繩脫落超崩潰



一名女網友在《Threads》求助，她的連帽上衣經過洗衣機翻滾後，帽子的抽繩整條跑出來。面對狹小的洞口和長長的布料通道，她完全無從下手，只能無奈崩潰。

貼文曝光後引發討論，不少人建議乾脆買件新的，也有人說用傳統方法慢慢穿回去，但這些方式既費時又浪費力氣。就在大家都想不到更好方法時，有內行人分享了「吸管穿繩」的撇步。

達人揭用3物品「10秒神復原」



事實上，生活知識頻道「奇趣領域」曾實測這招，只需準備一根塑膠吸管，將脫落的繩頭塞入吸管，再用膠帶或訂書機固定。接著，把吸管當作「導引針」從帽緣或褲頭的洞口穿過布料。因為吸管硬度適中、長度剛好，能順利在通道中前進，快速把繩子帶到另一端，整個過程不到10秒就能完成。

如果手邊沒有吸管，也可以用迴紋針或黑髮夾替代。只要把它們扣住繩頭，充當「領頭羊」穿過布料軌道，同樣能快速完成穿繩。這招讓不少人直呼驚艷，稱它根本是生活必備的冷知識。

