帽T繩子脫落超崩潰…達人教「4招」輕鬆解決！

最近受到東北季風影響，北部及東北部天氣逐漸轉濕涼，民眾紛紛把衣櫃裡的大衣、外套、耳罩、手套等衣物拿出來使用。不過為了方便，很多學生、上班族會直接在外面套一件帽T出門。近日1名網友在社群發文表示，「帽T洗完抽繩都會直接噴出來」讓她非常困擾不知道該如何穿回去。隨著貼文曝光，留言區立即湧入不少人熱烈討論。





許多民眾都有遇過洗完帽T，帽子抽繩被洗掉的經驗。（圖／翻攝畫面）





冬天來臨，日夜溫差變大容易讓人著涼，許多民眾陸續從衣櫃拿出放很久的保暖衣物使用。近日1名網友在社群平台Threads發文並附上1張照片，照片中可以看到1件灰色英文字母帽T，帽子兩側抽繩已經被拔出。原PO在內文中無奈寫下「帽T洗完後，繩子直接噴出來，不知道怎麼放回去，求救該怎麼辦？」。不少熱心網友看到貼文後在底下留言，並附上「復原抽繩」教學影片幫助原PO。

冬天洗完帽T「繩子直接掉出」怎麼救？內行人教「實用4妙招」快速復原！

網友提供原PO各種「復原帽T抽繩」妙招。（圖／翻攝自Threads）





貼文曝光後，網友們紛紛表示，「用那種有筆蓋的原子筆來用，先把線頭一段塞進筆蓋裡，再把筆蓋回筆裡，這樣線夾住就能穿過去」、「用吸管、衣架、鐵絲鑽洞繞圈子就可以」、「拿1根吸管把頭用釘書機釘起來，然後就可以穿出來了」、「沒用任何工具，就是把一頭塞進去，邊推邊拉動布料讓繩子緩慢前進」、「記得繩子穿回去後在兩邊繩頭打結，下次就不會掉出來」、「學到了，每次跑進去用不出來都直接抽掉」、「很受用！剛好也有衣服這樣」、「專門點進來看教學」。

