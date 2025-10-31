幕僚也錯愕！川普突喊恢復核試驗 睽違33年正值美俄核武限制條約將到期
記者蒲世芸／綜合報導
美俄核武角力又要再度升溫了嗎？美國總統川普30日突然宣布，將在暌違33年後首度恢復美國核武試驗，理由是「其他國家也在測試」。此舉不僅震驚白宮幕僚團隊，更被視為對俄羅斯總統普丁近日炫耀新型核武的強硬回應，全球核安局勢也因此陷入緊張。
美官員對突要核試驗感錯愕
CNN 30日報導，川普在個人社群平台上發文表示：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。」他並強調，「這個過程將立即開始。」不過，他未具體說明是指核彈試爆，還是核武系統測試。
而宣布當時，川普正搭乘「陸戰隊一號」（Marine One），準備與中國國家主席習近平會晤，他並強調，此舉「與中國無關，而是與其他國家有關」。報導指出，事實上負責維護和測試美國核武庫的是能源部，而非五角大廈（戰爭部）。
消息一出，連白宮內部都相當錯愕。多位官員坦言，這項指令事前未經高層討論，甚至讓負責管理美國核武庫的能源部感到困惑；另外，美國僅透過電腦模擬即可進行核試驗，無須實際引爆核彈。美國戰略司令部副司令柯瑞爾（Richard Correll）於30日在參議院軍事委員會前表示：「我不會假設總統的話意味著要進行核試驗。」
白宮副總統范斯（JD Vance）則替川普緩頰稱：「我們的核武庫很龐大，俄羅斯和中國也是如此。有時候你得測試一下，確保它運作正常。」他補充說：「當然，我們知道它是運作正常的，但總統只是想確保持續維護。」
普丁炫耀其核武強大
就在川普宣布前幾個小時，普丁在莫斯科軍事醫院探視受傷士兵時，也拋出核武震撼彈。俄羅斯首次成功試射「海神」（Poseidon），一款具備核能力的核動力水下無人載具。這款武器被形容為「全球唯一」，射程超過9,000公里，足以對整個美國沿海造成放射性毀滅。普丁誇口說：「海神的威力遠超我們最先進的洲際彈道飛彈，世界上沒有任何東西能攔截它。」
他還順帶提到，另一款「薩爾馬特」（Sarmat）洲際飛彈即將部署，被稱為全球最致命的核打擊系統。同時，就在幾天前，普丁才宣布測試了另一款核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），聲稱能以搭載著核燃料飛行無限距離，技術上雖仍充滿疑慮，但象徵俄方在核武研發上的挑釁姿態。
分析指出，克里姆林宮的核武恫嚇更多是外交手段，用以逼迫美國與歐洲讓步於烏克蘭戰爭議題。然而這次的「大秀核武肌肉」似乎引發白宮意外反彈。川普不僅是在早前取消原訂在布達佩斯舉行的美俄峰會，並宣布制裁俄國兩家最大石油公司，現在更罕見公開下令恢復核武試驗。
美俄角力升溫致核陰影再臨
若美國真的恢復核試，這將是自1992年以來的首次，恐違反多項禁止大氣層內核試爆的國際條約。專家警告，若美國帶頭破戒，可能讓中國有理由重啟核試，「這對中國的技術發展反而更有利。」
美國前國安會軍控主管沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）指出，美國內華達核試場仍在，但要重新啟用至少需數年準備，然而「各州也可能提起訴訟阻止總統這麼做。」
目前美俄核武限制條約《新戰略武器裁減條約》（New START）將於2026年到期，雙方仍未就延長談判達成共識。
