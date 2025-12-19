幕僚在北車恐攻現場！吳欣岱「揭4隱患」：站方根本沒確實指引避難

社會中心／黃依婷報導

台北車站內M7出口1名男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙。（圖／翻攝畫面）

今（19）日五點多正值民眾下班時間，台北車站內M7出口1名男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙。嫌犯隨後轉往北捷中山站作案，現場血跡斑斑，犯案男子最後疑似畏罪從高處墜落。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱也透露，案發當時幕僚剛好在現場，且4發現狀況有待改進。

吳欣岱發文，台北車站M8出口遭投擲煙霧彈，當時她的幕僚剛好在現場，大眾疏散有4點仍待改進，首先，案發當時只有全站廣播宣稱有火警，但無站方與保全、警衛等人積極引導，且北車站體對外出口都偏狹窄，平常人員進出站就已侷促，同時事發當下即在北車站內，所有人擠在出口，形同癱瘓。

吳欣岱提到第三點，警報發布當下，站內店家依舊營運，站方根本沒有確實指引所有人員避難，最後，她也表示，若是當時真的發生火警、或者東京沙林毒氣事件在北車發生，傷亡必然慘重。

