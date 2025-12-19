幕僚在北車隨機攻擊現場 吳欣岱提4點：疏散待改進

吳欣岱幕僚在北車事發現場，她指出站方的疏散有待改進。（翻攝自吳欣岱臉書）

台北捷運台北車站及中山站今（19日）晚發生隨機攻擊事件，27歲男子張文投擲煙霧彈並持刀揮舞，造成多名民眾受傷，一名挺身制止的57歲民眾不幸身亡，事發後，台灣基進秘書長吳欣岱發文指出，其幕僚當時正在北車現場，並認為北捷的大眾疏散與引導機制仍有明顯改進空間。

張嫌於19日晚間先後在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈，並持刀攻擊週遭民眾，導致多人受傷，一名57歲男子疑似試圖阻止張嫌，過程中遭刺傷，送醫搶救後仍宣告不治，張嫌案發後闖入百貨並墜樓，送醫後放棄急救身亡。

吳欣岱於臉書發文表示，其幕僚當下就在北車M8出口附近，親身經歷疏散過程，認為大眾疏散流程有待改進，她指出，事件發生後僅透過廣播告知火警，卻未見站方人員、保全或警衛積極引導民眾避難；加上北車站出口狹窄，導致事發當下人潮擠在出口，形同癱瘓。

此外，吳欣岱提到，警報響起時站內部分店家仍持續營業，站方根本沒有確實指引所有人員避難，吳欣岱認為，若實際發生火警，類似東京沙林毒氣事件的重大突發狀況，傷亡必然慘重。





