幕僚爆高市早苗認「說過頭了」 自責：未確認就讓她講

國際中心／倪譽瑋報導

高市早苗的幕僚透露，她為了答詢熬夜準備，但團隊對其言論可能引發的反彈「評估不足」就讓她去國會了。（圖／翻攝自高市早苗X帳號）

日本首相高市早苗日前於國會答詢時對「台灣有事」表態，讓中日外交關係陷入緊張。日媒引述其幕僚的說法，高市早苗為了這次答詢獨自熬夜準備，希望用自己的話來說，官邸團隊在未充分確認答辯稿的情況下，就讓她回答了；而高市早苗在答詢結束後有私下表示「有點說過頭了」讓貼身幕僚感到後悔。

高市早苗熬夜備戰答詢 最終卻引發中國、日本緊張

綜合《朝日新聞》等日媒報導，高市早苗11月7日在國會拋出「台灣有事」言論，表示如果台灣遭到中國武力攻擊，日本可能行使自衛權，此言論引發中國方強烈不滿。如今《朝日新聞》揭露，7日是高市早苗就任首相後，首度在國會眾議院預算委員會答詢，為此她做足準備。

廣告 廣告

官邸幕僚向《朝日新聞》透露，7日當天凌晨3點高市早苗就進入首相公邸，以紅筆逐字修改各部會擬好的答辯稿，獨自一人操刀每份內容，當她按下蜂鳴器時，在隔壁待命的秘書官才會前來協助。她為了出席國會準備了3個半小時「她融入自身的堅持，制定高市政權的新答詢方針」希望用自己的話答詢。

幕僚爆料「答詢後自認有點說過頭」 自責評估不足

報導指出，高市早苗就任一個月來忙於外交和國會事務，與其和議員會面討論，她更傾向「獨自處理」把資料帶回官邸閱讀，幾乎沒有在外面聚餐過。高市早苗的行事作風被評為「孤高」，這次答詢引起爭議，她雖然沒對外說，但其親信透露，高市早苗在答詢結束後有私下表示「有點說過頭了」。

一位高市早苗的幕僚對本次爭議感到懊悔，「對於這番言論會引發的反彈『評估不足』、未充分確認就讓首相回答了」坦言官邸支援不夠周全。另一名幕僚則評價，高市早苗個人確實擁有強大能力，但官邸團隊仍須加強。

更多三立新聞網報導

北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場

20多歲新人工作態度不佳！人資一看：他繼承了8500萬

北韓夫妻經商大賺 「態度傲慢」遭處死！200多人被逼著看

挑釁？日本人「用音響放館長咆哮聲」驚動中國大使館

