幕僚解密陳菊遭柯文哲怨恨關鍵 劉進興：2018年斷了柯總統之路

劉進興認為，柯文哲（右圖，資料照）把陳菊（左圖）當成剋星，過程可分為三階段。



監察院長陳菊因病請假一年多，日前向總統賴清德請辭獲准。前民眾黨主席受訪時說，如果健康狀況不行，就請辭好好養病，還質疑媒體的問題要引誘他講陳菊的壞話。陳菊的幕僚劉進興透露，柯文哲敵視陳菊的原因，就在2018年被陳菊阻斷了總統之路，可以說是柯文哲的剋星。

前高雄市研考會主委劉進興今（1/31）在臉書指出，大家一定很好奇，柯文哲為什麼緊咬陳菊，不斷辱罵她？原因就是柯文哲心裡有鬼，認為陳菊是他的剋星，柯文哲對陳菊的怨恨，可分為三階段。

廣告 廣告

第一階段，劉進興說，柯文哲2014年當選市長後，除了拆除忠孝西路公車專用道外，毫無建樹，只好耍花招，以騎腳踏車「一日北高」來博取聲量。2016年的六都施政民調，又是陳菊奪冠，柯文哲吊車尾。此時的他又妒又恨，但敢怒不敢言。

2016年4月，柯文哲到高雄，陳菊熱忱招待，還幫他打氣，說「民調高低只供參考，你在高雄還是有很多粉絲的。」柯文哲會感激嗎？不會。2017年 8月台北舉辦世大運，柯文哲本來一籌莫展，只好向高雄借將，請高市府副秘書長蘇麗瓊來擔任世大運執行長。世大運能夠成功，蘇麗瓊功勞最大。柯文哲會感激嗎？不但不會，後來蘇麗瓊離職時，柯文哲竟然說她是因為「沒得撈」。這個階段的柯文哲，雖然敢怒不敢言，卻恩將仇報，令人齒冷，逐漸看破他。

第二階段，是將陳菊當成假想敵。2017年底，謠傳陳菊從高雄卸任後，可能會參選台北市。這下柯文哲緊張了，就把陳菊當作假想敵，開始以高雄「舉債過多，債留子孫」為題目，大肆攻擊陳菊。高雄舉不舉債，干台北屁事？何況政府舉債作建設，只要不超過舉債上限，並沒有不對。台北資源豐富，捷運、公車、博物館、美術館、運動中心，應有盡有。當台北市長很容易，四年不建設，台北也不會馬上倒，他當然可以不舉債，整天在辦公室踩飛輪，等人送錢來就可以。

但是高雄不一樣，舉債是為了投資未來。陳菊把廢棄倉庫變成駁二藝術特區，沒錢蓋捷運就先做便宜又美麗的輕軌，如海湧般飛揚的南部流行音樂中心（南流）比北流還漂亮，污水處理廠把愛河變乾淨了，普建滯洪池減少了水患，空氣品質也大幅改善。從前高雄人覺得低台北一等，現在高雄人走路有風，就是因為投資未來成功，讓高雄改頭換面。

劉進興指出，其實陳菊從未考慮要選台北。他那時擔任高雄市研考會主委，陳菊說；「小英總統希望我卸任後能夠去幫她。」當時蔡總統的民調支持度下滑，連任出現危機。以菊姐的個性，一定會「北上勤王」，哪有時間去選台北？。後來她果然北上，而且提早。此是後話，將來再寫。個階段的柯文哲，自己嚇自己，把陳菊當成假想敵，天天罵陳菊罵民進黨，終於露出狐狸尾巴，以前投票給他的綠營支持者，紛紛變成柯黑。

劉進興接著提到，第三階段是「復仇者」，因為形勢緊迫，陳菊必須提前北上。當時市府團隊幾乎都反對。畢竟從南霸天變成位高權輕的總統幕僚，又要打一場逆風選戰，怎麼算都划不來。但他知道菊姐一定會答應的，因為「扁案讓民進黨幾乎覆滅，好在有蔡英文，才能夠重新執政。小英若連任失敗，國民黨復辟，我們一生的努力都將成為幻影。」陳菊擔任總統府秘書長，就是要以豐富的政治經驗輔佐小英，讓她順利連任。菊姐還要自己跟她一起進總統府，她說：「我們要提供不同的聲音，這樣才能幫到小英 」。

2018年4月底，陳菊進總統府的第一天，就開了一個會討論「要不要再度支持柯文哲？」這個議題，顯然已經討論了很多次，但都無法決定。於是，菊姐說的「不同的聲音」就出場了。

劉進興表示，當時陳菊基於三個理由，認為不該繼續支持柯文哲。1、如果下令綠營群眾再次支持柯文哲，必定令不出總統府。因為柯文哲天天罵民進黨，綠營的支持者無法接受他了。2、民進黨2014年支持柯文哲，讓他高票當選。如果2018年再支持他。他也會高票當選，到時一定氣焰高漲，2020年就會出來與蔡英文競爭。不可養虎為患。3、民進黨自己提名候選人，能夠當選最好。如果因為「三腳督」而讓丁守中當選，危害性其實遠低於柯文哲。即使最後還是柯文哲當選，由於沒有綠營支持，得票不可能太高，也可挫其氣焰。

幾個禮拜後，民進黨終於決定自提人選。那時很多人看好柯文哲，腳踏兩條船。柯文哲馬上就知道陳菊就是那個堅決反對，讓他詐騙失敗的人，從此恨死了陳菊，聽到陳菊的名字就抓狂，找到機會就辱罵陳菊，變成一個復仇者。

劉進興指出，失去了民進黨的支持，柯文哲差一點落選。最後是因為十大公投之亂，造成一邊開票一邊投票的奇觀，他才以三千票低空略過。雖然連任台北市長，但2020進軍總統府的美夢破滅。2019年10月，柯文哲受訪時坦言他對陳菊的怨恨，甚至說「陳菊是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。但記者追問陳菊哪裡為非作歹，他又說不出來一個所以然，就是一個充滿怨氣的復仇者。

劉進興說，1979年，29歲的陳菊因為美麗島事件被捕。那一年，20歲的柯文哲，剛剛重考進入台大。一個為民主坐牢，另一個毫無貢獻，竟敢侮辱讓他坐享民主紅利的恩人。大家只知道陳菊對民主的貢獻、對高雄的貢獻，不要忘了她的另一個巨大貢獻，就是阻止了柯文哲的總統之路。柯文哲因此痛恨陳菊，但我們也因此要感謝她。

更多太報報導

金價創40年來最大單日跌幅 外媒指原因

「眾量級」財務糾紛調解30分鐘無共識 Andy：張家王家一人一半

【財經一點通】馬斯克預言AI兩年內衝上太空！別急著打臉 專家：這是兩個具體突破下的結論