幕僚長揭內幕震撼華府！指川性格如酒鬼 白宮急滅火

圖／達志影像美聯社

一向低調的美國白宮幕僚長威爾斯，最新接受雜誌專訪，披露許多通常在幕僚回憶錄中才會提及的看法。被稱為「冰女」的威爾斯直言，川普的性格有如酒鬼，自認無所不能；副總統范斯長年來，就是個陰謀論者；億萬富翁馬斯克就是個怪咖，還拿睡袋睡在行政大樓。專訪一出，立刻引爆華府震撼彈，白宮表示報導斷章取義，幕僚長儘管駁斥，但未否認文章內容。

時為美國總統當選人 川普 (2024.11.6)：「蘇西(威爾斯)喜歡待在幕後，我跟你們說，她是『冰女』，我們都叫她冰女。」

美國總統川普在勝選夜，點名感謝的競選總幹事蘇西．威爾斯 (Susie Wiles)，低調到不願在台上說句話。成為白宮第一位女性幕僚長後，同樣不張揚，但卻在最新出刊的《浮華世界》雜誌專訪中，丟出重磅直白剖析，震撼華府政壇。她評她滴酒不沾的老闆川普，性格有如酒鬼，認為自己無所不能；常形容威爾斯是「世界上最有權勢女人」的川普，倒沒有因此惱怒，反告訴《紐約郵報》他對威爾斯有信心，甚至說這樣形容他是正確的，表示自己的確占有慾強且容易成癮。

白宮發言人 李威特：「不幸地，這又是另一起不誠實的報導案例，記者斷章取義地引用幕僚長的話，沒有包含對話的來龍去脈。」

白宮發言人第一時間站出來辯護，但川普核心圈無疑進入危機處理、損害控制模式。

CNN資深白宮記者 荷姆斯：「我可以告訴你今天早上白宮簡直是一團亂，跟我聊過的每個人都在試著弄清楚這件事是怎麼發生的，威爾斯是如何把這些資訊公開的，我跟他們談過，每個人都一致認為，威爾斯是搞政治的，她心思縝密，不會無緣無故把這些資訊公開。」

一向不輕易讓自己成為焦點的威爾斯，這次是否有意為之，或者準備離開白宮，傳言滿天飛。威爾斯則在社群上表示被斷章取義，但沒有否認報導中自己的談話。威爾斯接受了雜誌11次採訪，坦言川普對他認定的政敵，存有報復之心，起訴紐約州檢察長就是其一；說馬斯克公開承認使用K他命，白天拿睡袋睡在白宮旁的行政辦公大樓，是個十足的怪咖；也批司法部長邦迪，處理性犯罪富豪艾普斯坦檔案完全搞砸。至於副總統范斯，她直言他十年來一直是個陰謀論者；不過范斯依舊讚她是最好的白宮幕僚長。

美國副總統 范斯：「蘇西威爾斯，我們之間有分歧，我們的共識遠多於分歧，但我從沒看過她對美國總統不忠，我認為這讓她成為總統所能要求的最佳白宮幕僚長。」

忠心，的確是威爾斯一大標誌，在2021年國會暴動後，她是少數依然選擇站在川普身旁的人。現在，范斯顯然也要向她看齊。

美國副總統 范斯：「(上週川普總統給他的經濟打了A+++++的分數，您會給今天的經濟打幾分？) A+++。鑒於拜登政府時期的糟糕狀況，我們將持續每天努力，確保美國人民感受到川普經濟的好處。」

范斯大力宣揚美國經濟復甦，美國勞動部最新公布數據，11月非農就業人數增加6萬4千人，略優於市場預期，但失業率上升到4.6%，是2021年以來新高。根據穆迪分析，物價上漲讓美國人感受到荷包壓力，一般家庭購買同樣的東西，每個月要比一年前多花208美元，相當台幣6500；比2021年初，更要多花1043美元，約合台幣3萬3。不過美國人最關心的油價，由於供給過剩，加上俄烏戰爭可能停火，讓美國原油價格一度跌破每桶55美元，創2021年2月以來新低。不過現在美國後院又添新地緣政治風險。

美國國防部長 赫格塞斯：「遵照戰爭部、國防部長年來的政策，當然，我們不會對大眾公布極機密、完整、未經剪輯的影片。」

美軍九月具爭議的加勒比海販毒船攻擊案，美國國防部長表示不會公布完整版影片。美國總統川普則在社群上宣布，下令封鎖所有進出委內瑞拉受制裁的油輪，並把委國統治者列為外國恐怖組織，在拉丁美洲周邊更部署大量美軍資源，立刻讓國際油價上揚1.5%。白宮幕僚長透露，川普打算一直炸船，直到委國總統馬杜洛認輸為止。

