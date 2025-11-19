《幕府將軍》第2季演員名單曝光 Snow Man成員目黑蓮加入演出陣容

《幕府將軍》以真田廣之（左）飾演吉井虎永，與柯斯莫賈維斯（右）飾演的約翰布萊克索恩，還原日本歷史上德川家康面對政局的各種手腕。（Disney+提供）

影集《幕府將軍》（Shôgun）在第76屆艾美獎（Prime Time Emmy Awards）奪下18座獎項，創下戲劇類男主角真田廣之、女主角澤井杏奈都以亞裔演員身分拿獎、甚至以全日語對白的演出稱帝，宣布開拍第2季。人氣J-pop團體Snow Man成員目黑蓮，將加入演出，飾演全新角色「和忠」。

目黑蓮在參演聲明中感性告白，表示能加入《幕府將軍》第2季感到無比榮幸，「去年在 Disney+上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同。」坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。

而今年，目黑蓮終於迎來試鏡機會：「我繳交了影片並參與試鏡，如今夢想成真，真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」目黑蓮也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待《幕府將軍》第2季，以及自己在劇中的表現。

加入第2季演出陣容的，包括目黑蓮（左起）、水川麻美、窪田正孝。（Disney+提供）

《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾（James Clavell）暢銷小說，曾在1981年被NBC電視台改編拍成電視劇，當年日本女星島田陽子，曾以此劇入圍過迷你影集或電視電影類的艾美獎女主角，可惜沒有拿獎。但是重新拍攝的《幕府將軍》，更嚴謹的製作、與更多日語發音的篇幅，一口氣改寫多項紀錄，讓男主角真田廣之連拿艾美獎、金球獎，超越了《魷魚遊戲》李政宰的成績。

除了目黑蓮以外，加入第2季的演員包括了水川麻美、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼等。此外二階堂富美、阿部進之介、金井浩人等，也會回歸第2季。

《幕府將軍》第1季講述「吉井虎永」將軍在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與英國引航員「約翰布萊克索恩」結盟，扭轉世紀內戰局勢。第2季故事設定在10年後，將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍、於Disney+獨家上線。

