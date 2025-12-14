幕後分析／假監督真施壓：誰在故意曝光得標廠商？誰又怕台灣買到好武器？

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨政治人物王鴻薇、凌濤、馬文君近日接力把國防採購議題拉進政治攻防，將具備美國軍工體系代理或供應經驗的廠商，簡化貼標為「衛浴公司」，並延伸指涉為「賴友友」、「綠友友」。相關指控多以片段訊息拼貼、連結不明的「關係說」呈現，即便當事廠商已澄清未具政治背景、亦無所謂「穿梭政要」情節，攻防仍持續升高。

對此，一名長期研究軍備採購與國防產業鏈的軍事專家受訪直言，這類操作不只是在搶聲量，更像是以錯假訊息「一箭三鵰」：打擊政府信任、迫使新興廠商自清，並對其他可能投入者製造寒蟬效應，最終傷到的是國防產業鏈的成形速度與韌性。

一、新興國防產業鏈遭惡意標籤化：把供應鏈拖進「綠友友／貪腐」敘述

專家指出，國防產業高度仰賴信任與合規，外界一旦被灌輸「得標＝關係」的框架，廠商就會被迫把資源從研發、驗證、交付，轉去應付輿論與政治質疑。「不澄清，被說神隱；一澄清，又等於曝光。」在此循環下，原本低調運作的供應鏈節點被迫現形，形同把企業推上政治靶場。更關鍵的是，若有未得標者或競爭者提供未經查證的片段訊息，透過政治人物放大擴散，容易造成市場錯誤認知，讓「獵巫式監督」取代「專業式監督」。

二、把國防產業鏈打成「超思2.0」：製造卻步效應、抬高政治風險溢價

專家分析，國防產業本質是技術密集、資本投入高、驗證週期長的高風險市場，最怕的不是競爭，而是不確定的政治風險。「當國防案被塑造成政治提款機，資金與人才會先走。」在野黨若用「越級得標」「可疑關係」的敘事，把產業鏈定調為高爭議領域，等同替所有參與者加上一層「政治風險溢價」，讓保守資本更難進場。長期而言，這會壓縮投標者數量、降低競爭強度，反而不利採購效率與成本控管。更敏感的是，台灣不少國防自主計畫須與國際夥伴合作；若外界持續政治化攻擊供應鏈，國外合作方對政策穩定性的疑慮上升，技術轉移與共同投資門檻也會被動提高。

三、供應鏈脆弱化與中國監控風險：曝光越多、標靶越清楚

談到國安層次，專家語氣轉趨嚴肅：國防供應鏈的韌性，建立在「分散節點、降低暴露、強化資安」之上；但政治攻防若刻意點名、追打、逼迫廠商出面，反而擴大外部可蒐集的資訊面。「你讓廠商的名字、關係網、營運輪廓被攤在陽光下，對手就更容易監控、施壓、滲透。」在中國可能運用資訊戰、法律戰、經濟脅迫的情境下，民營企業一旦被貼上高度政治標籤，更可能成為優先目標，迫使其退出合作或提高內控成本，形成新的國安漏洞。

專家最後總結，監督國防採購應回到程序與專業：資格審查、規格驗證、履約管理、驗收機制，才是讓國家「買到好武器」的正道；若把供應鏈當成政治戰場，以「打貪腐」之名行「壓供應鏈」之實，短期或許能累積攻防動能，長期卻可能讓產業鏈受損、投資卻步、暴露升高——而這些代價，終究會回到台灣的防衛能力本身。

