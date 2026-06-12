幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活

【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。

廣告 廣告

安以軒這回應閨蜜A-Lin邀請拍攝新歌《一個人》MV，她心中掙扎很久，因為相隔約10年要重回鎂光燈下，對她來說熟悉又緊張，而這首歌太切合她現在的心境，她怕會哭到崩潰，而她會願意點頭，是信任ＭＶ團隊—導演林書宇、金馬獎最佳攝影余靜萍、詞曲創作戴佩妮及演唱歌手A-Lin的專業，也是因為這4年半來，好姊妹是她「偽單親」生活裡的精神支柱，每次逢年過節A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人，都會相約聚會陪她說說話，讓她不要被孤單侵蝕，這份姊妹情誼，讓她有勇氣重新直面大眾的眼光。

安以軒以往總是綻放開朗的笑容，人緣極佳的她，與星友們組成「安氏企業」，一起分享生活，過著明媚幸福的日子，但老公2022年1月被逮後一切都變了，一雙兒女還小，她擔心輿論或酸民的攻擊會波及孩子，從此帶著他們隱藏起來，自絕於公開社交活動之外，身邊密友心疼她這4年過的黑暗日子，覺得孩子慢慢大了，不可能永遠待在保護網裡，不能永遠用媽媽的羽翼替他們完全阻隔風雨，建議她要試著轉念，帶著孩子重新生活在陽光下，友人的安慰鼓勵，讓她重新踏出第一步，也促成了這次和A-Lin在MV上的合作，這也是她演藝生涯中，除了胡彥斌、吳建豪外，第3次為星友拍MV。

安以軒已經10年沒有演藝作品，與閨蜜A-Lin（背對鏡頭者）拍MV同框對戲。

安以軒2017年3月與陳榮煉登記結婚，夫妻相處甜蜜歲月只有4年多，他2022年1月被抓，留下她獨力照顧家庭，過著偽單親的生活也已經4年多了，佔了整個婚姻足足一半，她除了在台北照顧2個孩子，也不時回澳門探監，並關懷住澳門90多歲的公公。而她93歲的奶奶雖不良於行，仍坐著輪椅兩度到澳門探監女婿，奶奶上月不幸過世，她痛失至親，日前才送完奶奶最後一程，又少了一個身邊最親近的人及精神倚仗。

而安以軒現在45歲，仍是適合闖蕩的年紀，顏值身形一直保持最佳狀態，她這次拍MV，回到熟悉的片場，以往對演藝工作的熱情再度湧上來，讓她感動又感慨，她頂著素顏從凌晨5點拍到隔天凌晨1點，連拍20個小時不喊累。她一開始聽到《一個人》demo帶，觸到心中最深痛的傷痕痛哭失聲，正式拍MV時更是真情流露，把這4年多她孤單、辛酸以及那些說不出口的沉重思緒，全都宣洩出來。

安以軒助陣A-Lin新歌《一個人》MV

相關新聞 : 安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV

一個人的孤寂辛酸，安以軒有深刻體會。

安以軒一家四口的溫馨日子不再，她現在獨力照顧2個孩子。資料照片

安以軒（左）這些年低調過日子，曾被拍到全身包緊緊，在友人陪伴下去看奶奶，之後去診所就診。資料照片

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

法國隊開踢前先擺超強精品陣容 愛馬仕、香奈兒、LV包人手一咖

專訪｜林煒「靠這招」擄獲女友爸爸的心 不婚原因曝光

黑髮薇娟私服時髦又甜美！拎PEDRO大包燦笑根本漂亮傻瓜

