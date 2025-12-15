幕後金主證詞「一刀斃命」！謝幸恩應訊避重就輕 難救黃國昌「親信防火牆」遭攻破

前中央社記者謝幸恩日前以被告身分遭北檢約談，但她應訊時避重就輕，迴避黃國昌在凱思國際及民報擔任的角色。資料照片

台北地檢署持續偵辦民眾黨主席黃國昌因凱思國際「狗仔門」延燒出的涉貪不法，11日首度以被告身分約談「狗仔頭」前中央社記者謝幸恩，儘管謝應訊時避重就輕，但根據《鏡週刊》掌握，檢調已取得幕後金主關鍵證詞及金流，難掩黃國昌以凱思國際作為狗仔大本營並擔任實際負責人的事實，讓其以親信李麗娟等人構築的「親信防火牆」仍被攻破，。

謝幸恩當天遭北檢約談，訊後被諭知無保請回，她事後也在臉書發文，強調沒有配合檢察官要求，似乎暗示並未作出不利黃國昌的證詞，讓黃國昌砲轟台灣司法墮落，但卻仍未對於藉由人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，更無法透過謝幸恩避重就輕的供述，改變他實際掌控凱思國際做為狗仔大本營的事實。

《鏡週刊》根據知情商界人士轉述，匯款千萬的金主根本不認識狗仔，也從未指揮丶聯繫狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，透過金主的證詞，已證明凱思國際幕後老闆就是黃國昌，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際也成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。

幕後金主證實民眾黨主席黃國昌為凱思國際及民報背後實際操控者。資料照片

而張晉源接任《民報》董事長時的身分為凱思國際的法人代表，據經濟部工商登記資料，《民報》當時的資本額5千萬元，張也是唯一股東；凱思國際則是在2021年，由日前《鏡週刊》所揭露的黃國昌L姓姻親，即黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，與掛名負責人的李麗娟先後共匯款1百萬元成立，公司董監事也只有李1人。

知情人士透露，賴以強從黃國昌在中研院時期就跟著黃一路到時代力量，直到2015年黃辭去研究員參選汐止立委，賴也跟著離開中研院，堪稱是黃意志的執行者，而賴也是黃的妻子高翔安插在黃國昌身邊當助理，但當時黨內都不知兩人的姻親關係，待黃卸任立委職務後，賴也跟著離開，自此即鮮少參與時力的黨團運作或黨務。

黃國昌透過親信李麗娟、賴以強建構「防火牆」，但2人合計匯出1百萬元成立凱思後，隨著關鍵的幕後金主與金流陸續曝光，證實皆與2人無關，因而坐實他們都是黃國昌用來掩人耳目的傀儡。

凱思國際負責人李麗娟證實只是掛名的人頭。鏡週刊

《鏡週刊》更指出，2022年4月成立的求真民調，當時資本額1千萬元，負責人李麗娟同樣也是由凱思國際推派，依照當時登記在李名下的4成持股數來看，她投資求真民調的股款高達4百萬元，直到今年２２月，求真民調負責人才改成前趨勢公司董事長紀怡明，登記持股31％，另位股東關智宇持股比例則從4成升到49％，相關金流也成為檢調追查的重點。

據《鏡週刊》調查，李麗娟曾投資凱思國際1490萬，且注資求真民調4百萬元，卻與她的本業安親班老師毫無關聯，投資款來源、投資目的皆不明，加上關智宇今年注資1百萬元至凱思國際，不難推敲求真民調也極可能是黃國昌利用人頭藏身幕後操控。

也因求真民調背後金流及實質掌控者都直指黃國昌，所以民眾黨12日在立法院由黨主席黃國昌與立委張啟楷等人召開記者會，針對總統賴清德宣布將編列1.25兆元國防特別預算所做的民調，不再由民眾黨御用的求真民調執行，改由精確市場研究公司進行，也可看出切割意圖，卻為時已晚。



