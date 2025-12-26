幕後》不是林靜儀！民進黨鎖定「牙醫國考榜首」力抗南投縣長許淑華

民進黨鎖定「新北市牙醫師公會第28屆理事長」温世政出戰南投縣長。 圖：翻攝自新北市牙醫師公會官網

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，黨主席賴清德日前重申農曆年前完成提名目標不變。據了解，南投縣長人選，民進黨鎖定新北市牙醫師公會第28屆理事長温世政出戰，期盼他能力抗南投縣長許淑華。據了解，温世政家境不好，但一路苦讀，其形象清新，也深受賴清德欣賞。據指出，民進黨預計1月提名南投縣長人選，但是否由温出戰仍需待選對會正式決議。

近日有媒體報導指出，民進黨南投縣長人選在北部擔任醫師，且形象清新，是可以讓地方耳目一新的人選。此外，該人士在草屯出生、成長，並對建設家鄉南投縣有一套藍圖。

廣告 廣告

温世政（左二）擔任新北市牙醫師公會理事長就任晚宴，蘇貞昌也在場。 圖：翻攝自世樺牙醫診所臉書

據了解，這位在北部擔任醫師的人是今年擔任新北市牙醫師公會理事長温世政。根據其創立的世樺牙科官網顯示，其15歲時在南投草屯國中全校第一名畢業；24歲牙醫系畢業參加牙醫師國家考試高中狀元；26歲台大牙科研究所應屆最高分畢業，取得植牙碩士學位，入伍當兵；28歲北漂謀職，白手起家，創立世樺牙科；52歲擔任新北市牙醫師公會理事長。

温世政出生南投，在921地震時家園全毀，當時27歲一無所有的他，北上求職謀生。他從技工學徒做起，並在28歲那年白手創立植牙專科中心，如今則成為大台北規模最大的牙醫集團。

關於民進黨南投縣長人選，賴清德最一開始鎖定立委羅美玲出戰，不過羅意願不高；後續民進黨徵詢衛福部次長林靜儀，但林的反彈度更加強烈，因此徵詢兩女將都未果。據了解，民進黨近日鎖定温世政出戰，其形象清新，且在家境不好的情況下一路苦讀、白手起家，深受賴清德欣賞。

温世政在新北市牙醫師公會的官網寫道，他將秉持前輩精神，持續推動學術發展、健保政策溝通、偏鄉醫療、特殊族群照護及市民口腔衛教，提升牙醫界的專業與社會影響力。

温世政認為，醫事責任險的普及勢在必行。他說，同業競爭憂患，廉價植牙與隱適美，或其他隱形矯正系統迅速興起，價格戰導致利潤壓縮，影響醫療品質與口碑，甚至產業競爭加劇，個人診所生存困難，如何擺脫價格戰，改善網內互打的現象，是他非常關心的議題。

温世政表示，他希望以《禮運大同篇》為願景帶領公會，使新北會員能邁向「老有所終，壯有所用，幼有所長」的理想境界。他強調，牙醫界是一個共同體，資深醫師安心傳承，壯年醫師穩健發展，年輕醫師獲得成長與機會，公會將團結同業，共創互助共榮、專業精進、可持續發展的牙醫未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《青年基本法》三讀立法 納18歲公民權、成立百億青年發展基金

公務員年改喊卡 政院：7年來的年改階段性成果功虧一簣