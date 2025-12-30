幕後 / 中共圍台實彈射擊前夕 網路認知作戰假訊息現蹤

中國北京街頭的大型電視牆播放解放軍東部戰區對台軍演畫面。路透社



中共預告今（30）日於台灣周邊進行實彈射擊，但真正先升溫的，卻是網路世界的「前哨戰」。昨（29）日多個社群平台密集出現真假難辨的訊息與畫面，從「無人機空拍台北101」到「共軍逼近僅剩五海浬」等說法接連登場；即使解放軍演訓尚未展開，網路上已有人繪聲繪影宣稱「兵臨城下」，再搭配大量轉貼與留言推波助瀾，使輿論在軍演前夕陷入資訊迷霧。資訊圈人士指出，這類操作常趁民眾高度關注之際放大焦慮，透過「即刻威脅」的敘事，製造政府無力掌控的印象，是典型認知作戰手法。

台北市議員苗博雅在社群平台提出觀察。她表示，近日注意到一批匿名、無頭像帳號出現「集體化留言」現象，內容集中攻擊國家元首賴總統，並以「賴清德說中國沒有越雷池一步，是因為實力不到＝挑釁中共、引戰」作為核心論點，試圖將軍演責任導向「因總統言論而起」。苗博雅對此覺得不對勁，進一步回頭查核原始專訪逐字稿後指出，總統談話脈絡並非鼓吹對抗，而是從嚇阻邏輯出發：中國多年來未跨越界線，原因在於能力不足；若中方設定特定時間點持續升高軍備要達到侵台準備，台灣唯一選擇就是持續提升自我防衛、拉高侵略門檻，讓對方「永遠達不到標準」，台灣自然能維持安全。

她直言，這段強調「強化準備、提高成本」的論述，被刻意剪去後段關鍵，硬是改寫成「挑釁引戰」。操作方只抽取專訪中的一個句子，刻意移除「提高難度、嚇阻侵略」的核心主旨，把句子重新捏造拼接成「挑釁導致軍演」的假因果。她形容，這是一種「畫錯重點＋斷章取義」的套路，把應該指向侵略方的壓力，倒灌成台灣內部的指責與撕裂；即便國際輿論普遍認知中共是區域麻煩製造者，這類說法仍可能在短時間內快速擴散，甚至不斷複製。

值得注意的是，早在12月初，國安局長蔡明彥赴立法院時，已公開提醒11月至12月是中共軍演與相關活動的高峰期，面對情勢必須「料敵從寬」，不應排除任何可能。蔡明彥當時指出，中共常把「聯合戰備警巡」或遠海長訓等常態作為重新包裝，再搭配代號與敘事框架，就能塑造成更具針對性的演訓；因此即便出現「新代號」「新公告」，也不必然代表能力或意圖突變，但台灣必須以最嚴謹標準掌握動態與風險。

蔡明彥也說，國安局將與情報機關及國防部整合情監偵能量，持續掌握共軍動態；必要時也會啟動與國際友盟合作，進行情資交流，包括科技情資，以評估挑釁程度及可能升高路徑。這段事前預警也顯示，軍演是一連串中共例行軍事與政治操作的一環，不該被片段訊息牽著走，更不該任由錯置因果的說法主導公共討論。

熟悉資訊戰的觀察者指出，在軍演前後放大「責任歸咎」與「內部分裂」，是常見的雙軌操作：一方面以軍事壓力製造焦慮，另一方面將討論引向「究竟誰害的」，進一步削弱社會辨識真實威脅的能力。面對認知作戰，除政府持續掌握情勢並清楚說明、媒體強化查核外，社群使用者對「斷章取義」保持免疫力，才是守住社會韌性的關鍵。

