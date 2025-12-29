幕後》中國軍演台灣傻乎乎？國安人士：上週就知道對方12月29日要動作

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國安人士表示，台灣方面並非被突襲或傻乎乎地毫無知覺，事實上，上週就掌握中國將在今日發動演習，這也是為什麼我國防部能夠立刻成立應變中心應處的原因。

國安人士說，台灣自上個禮拜起就注意到，大批中國船艦、海警船穿越宮古海峽往下進到台灣東部外海，其中包括原派在釣魚台周邊的海警船，此外，中方在台灣東部外海的航線上，進行所謂的拒止封控，航運航道執行所謂海域執法演練，包括海警船登檢、查扣演練等。國安高層表示，這些動作和過去中國要發動軍演前所做的一樣，我方根據這些徵候，以及和友盟的情資交換，加上情報所得，上週即已研判就是12月29日中國會發動軍演。

這位國安人士表示，近期從11月14日開始，中國在區域間有一連串作為，包括針對日本、菲律賓，這兩天則是在台海生事。國安人士說，中國解放軍在12月13日以後，從黃海、東海、台海到南海，大概維持平均50到60艘船艦的部署，甚至一度達到「3位數」。換言之，中國船艦在第一島鏈的部署，一度超過100艘。

該位官員指出，中方在區域間還有各種騷擾行為，包括用火控雷達鎖定日本軍機，南海還以熱焰彈去騷擾菲律賓的軍機，甚至在周邊進行各種壓迫、挑釁行為，「整體看來，這次演習基本上都是這序列的一環」。

至於為何解放軍要在現階段進行軍演？國安官員表示，第一，是藉由台灣來轉移焦點。他說，日本首相高市早苗認為台灣有事為日本存危機事態的談話，導致中日情勢緊張，國安單位持續觀察，中國是否會在12月13日南京大屠殺紀念日這節點上升高態勢，或是之後做其他轉移。他指出，從中國對日本的軸線來看，因為日本沒有退讓，中國想要找下台階，於是中國在12月13日後開始轉向，包括要制裁擔任台灣行政院顧問的日本前四星空軍上將、前自衛隊統合幕僚長的岩崎茂，以此把責任與台灣連結，並藉由軍演把焦點轉到台灣。

中共解放軍宣布2025年12月29日起進行「正義使命-2025」軍演。（圖／取自東部戰微信）

威嚇日本、探測美國、維穩解放軍 中國拿台灣轉移焦點

此外，國安高層表示，在2026年4月可能的「川習會」之前，中國從2025年11月中以來，在第一島鏈的部署跟投射，對全島鏈帶來威脅，同時也趁東歐跟中東局勢未定前，由俄國牽制日本，中國在台海、南海動作，中俄合作嘗試可否找到「戰略缺口」，未來北韓是否加入必須觀察。

國安官員指出，第三是在測試美國。他說，美國近日宣布「國家安全戰略」，上週揭露中國軍力報告，以及近期對台灣的重要軍售宣布，在這個時候進行對台軍演，中國相當程度在做一定程度挑釁，以此測試美方對維護印太安全的決心。

這位官員表示，可以注意一件事，即這次解放軍的軍演項目中，有一項是「對陸機動目標打擊演練」，明顯是針對台灣對美軍購的「海馬士多管火箭系統」，由此可見中國很介意此一軍購。

國安高層指出，第四個原因是中國解放軍高層還在進行大清洗。他表示，12月28日人大常委會剛結束，可以看到解放軍有更進一步變動，規模橫跨海軍、空軍、陸軍、火箭軍，司令級、政治委員級幾乎無一倖免被調查。

國安人士說，現在中國解放軍高層，還沒有被調查的大概就只剩6個人，包括軍委會副主席張又俠、國防部長董軍、軍委會紀檢書記張升民、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，以及上個禮拜才上任的東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延。

國安高層表示，解放軍各戰區司令員、政治委員，乃至於陸海空軍司令，幾乎都在被調查中或免職，罪名多半為參與前中央軍委會副主席何衛東跟前中央軍委會政治工作部主任苗華系統的「何苗集團」，而不論是何衛東、苗華，或解放軍東部戰區司令員林向陽等人，都是過去與習接近的福建幫或31集團軍，這麼一整掛都被整肅，但換上來的又不是跟習近平親近的人，「這要觀察為何會出現這樣的狀況」。國安人士說，中國軍方的震動，也是為何從11月中旬開始，要找各種事給軍方做，因讓解放軍在外面忙，可能可以減少內部的不穩。

