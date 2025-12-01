幕後/ 中複合威脅全力對日「稍微放過台灣」 國安官員：不能排除對岸發動軍演

中國對日本首相高市早苗挺台言論不滿，發動各種複合攻勢，包括宣布實彈射擊、外交及網路與論攻擊。資料照為2024.11.29，中俄戰機在日本海進行戰略巡航；圖左為中國殲-16，圖右最上方為俄國Tu-95，下方為中國轟-6N。微博＠人民空軍



在賴清德總統上週四（11/27）宣布提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算等後，國安官員發現一個有趣的現象，過去常見來自中國官方宣傳在網路與論空間出現的攻勢，似乎不如批評日本首相高市早苗「台灣有事」言論的力道。這兩週以來，似乎中國網軍全部去參加「對日作戰」複合威脅，台灣的部分「好像有被放過一點點」，但國安單位也注意到，賴總統11/27記者會一結束，社群平台就出現不少來自東南亞註冊的可疑帳號。國安官員認為，不能排除中國發動「聯合利劍」系列的軍演的可能性，藉此再對台進行「複合威脅」，國安單位正在密切注意後續發展。

從日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時指出，若「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」之後，隔天中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體平台評論高市：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」等粗暴言論後，中國在這兩週對日本展開一系列大規模「複合式」攻勢，日中關係進入空前嚴峻的狀態。但像教之下，賴清德總統11/27召開國安高層會議後，拍板推出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算、強化國家安全等行動後，網路輿論空間雖有部分來自中國的批評聲音，但聲量卻不如對日本的大量攻擊，這現象引起國安單位的注意。

1.25兆國防特別預算案記者會,總統賴清德、行政院長卓榮泰。李政龍攝

國安官員表示，近期在關注網路空間時注意到，在賴清德總統上週四記者會結束後，出現一個有趣的現象，在過去這兩週，因為中國幾乎所有這些官宣、官媒還有社群等網軍力量之類，因為全部都去參加「對日作戰」，所以某種程度其實在台灣的部分，「好像有稍微被放過一點點」。

但是國安官員也表示，近期在關注網路空間的時候會注意，不過從賴總統開始宣布開完記者會開始，確實網路上就多了很多類似東南亞註冊的帳號，或是所謂「戰主流」等。 不過，另外一個有趣的現象是在國內協力代操的帳號，近期確實是少了一些。

中國多個官方宣傳網路帳號，從2025.11.7首相高市早苗發表「台灣有事」挺台言論之後，集中火力在輿論空間發動對日本批評攻擊，表達不滿，但同一時期攻擊台灣聲量大減。截自微博

國安官員分析，此一現象可能反映出兩種情形，首先是「反正你們中國打你們中國的」，因此中國那邊沒有下資源給台灣的網路代操者去做。「所有網路動作都是要花錢的。」國安官員提醒，只有我們政府不能這樣做，但對岸不同，所以第一種情況也許近期是中國沒有投放資源，對台灣強化國防的題目進行網路輿論攻擊。

第二個是情況可能是平常會投放資源的協力者，也認為台灣強化國防這一題「吃力不討好」，不管是強化國防、這是國民多數支持的，或者是因為本來台灣多數國民就對同樣是民主國家的日本是比較有好感的，「所以你（中國）都是多打的」。 中國方面若台灣強化國防議題多做網路輿論攻擊，只是把錢丟在水裡面，所以有這個現象。

中共解放軍東部戰區資料照。2024.5.24發布「聯合利劍—2024A演習」照片。翻攝微博@東部戰區

不過，國安官員提醒，後面開始，比方說中國現在真的是一個完全是「騎虎難下，然後虎又一直在跑」的狀況之下，中國是否會開始也連帶的在台灣這邊發動複合威脅，也沒有辦法確定、不能排除。或者中國可能到後來可能思考，發動搞類似「聯合利劍」軍演之類的行動，對台展開複合式威嚇，後續發展是國安單位持續密切注意與關注的。

