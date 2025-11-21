幕後／二年條款將至！中配李貞秀能否如期上任不分區立委 民眾黨內兩憂慮曝光
民眾黨二年條款大限將至，明年二月8位新科立委將如期遞補上任，其中，中配李貞秀受限《國籍法》規定，若無法出示放棄中國國籍證明，能否順利上任引爆黨內憂慮，雖然黨團已在研議是否修正《兩岸人民關係條例》保障中配參政權，但部分人士憂心遭質疑「因人設事」，且國安議題大帽子扣下後，不能輕忽政治後座力；黨內另也憂心，若由黨團主任陳智菡遞補，怎麼安撫李也是一大難事。
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因無法提供放棄中國國籍證明被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，引爆中央、地方之爭，內政部長劉世芳強硬表示，《國籍法》第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。
中配參政爭議延燒，讓具有中配身分的李貞秀備受關注，李貞秀在受訪時無奈表示，過去不少有同樣背景的里長也嘗試過回中國放棄國籍，但就是做不到，主要原因是中國不承認台灣為國家，如果是拿歐美國籍就絕對沒問題，她今年回去申請除籍時，也嘗試過放棄國籍，結果被當地公務人員拒絕，「如果他允許，就代表承認台灣是國家，誰敢做？」
李貞秀認為，這件事情上，很明顯是賴政府在刁難中配，因為過去蔡英文、陳水扁時代都沒有問題，甚至史雪燕上任已久，可能是因為她準備要進入國會，讓政府相當緊張，決定走麥卡錫主義的政治迫害。
不同於國民黨團擬從《國籍法》修法，民眾黨團認為應從《兩岸人民關係條例》著手，保障中配的參政權。
黨內人士指出，黨團9月發函內政部、陸委會要求解釋放棄中國國籍的流程、文件，但陸委會僅回應「涉及《國籍法》主管機關內政部權責，本會無相關資料」，內政部則表示，「依各國國籍法權責機關所定法律及申請流程辦理」，等於把球丟回中配身上。
黨內人士表示，雖然內政部、陸委會態度強硬，但與移民署溝通時，內部有公務員坦言「政府要求有點過分」，反映出各行政機關立場不一。
李貞秀預計明年2月上任 黨內憂成政治提款機
雖然民眾黨想方設法增加李貞秀擔任立委的可能性，但黨內也有疑慮聲音，黨內人士表示，現在中央態度強硬，李極有可能在1年後就因《國籍法》被解職，成為「1年立委」，但立委工作難上手，現任8名立委花2年時間才逐步上軌道，若李貞秀只能當1年立委，意義實在不大，而且接任的備位立委也難以大展身手，變成黨團戰力折損，可是李貞秀對立委有強烈企圖心，加上其「大砲」性格，前陣子因嗆媒體人黃光芹瘋狗而被停權3個月，若為戰力考量「換秀」，如何安撫會是一大挑戰。
該人士也指出，當初前主席柯文哲提名中配擔任立委，是因為台灣有數十萬中配新住民，應該要有代表爭取政治、生活上的權益，出發點立意良善，但目前兩岸關係緊張，如果修法讓李貞秀順利進入國會當2年立委，恐怕會被綠營貼上「開後門」、「國安危機」等標籤，明年適逢地方選舉，要注意政治後座力。
該人士提到，李貞秀身分敏感，就算進入國會，如果被派至內政、國防外交、司法法制等高政治度委員會，勢必成為政治提款機，被執政黨一再消費，而且牽涉到兩岸、國安等問題，最怕有理說不清，但教育文化、衛環等接近民生的委員會，黨內已有安排指定備位立委接班，所以「貞秀要去哪」也是未來必須解決的難題。
