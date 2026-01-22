幕後／六都議員提名額激辯！高雄2區喬不攏 賴清德動用表決才定案

民進黨主席賴清德昨在中執會拍板六都議員提名席次。資料照。廖瑞祥攝



民進黨中執會昨（1/22）討論議員提名席次，幾乎依照黨部建議通過，其中台北市大安文山選區及高雄鳳山及前鎮、小港兩區提名席次喬不攏，花最多時間討論，身兼黨主席的總統賴清德對高雄席次，罕見動用表決處理，才拍板定案。

據了解，選對會日前初步討論議員選區時，各區幾乎都尊重黨部的提名，但比較深入討論的就是台北市大安、文山區（第六選區），提4席、5席各有擁護者，最後並沒有結論，全案送中執會議決，中執會昨邀請直轄市黨部主委列席說明。黨內人士指出，選對會未定案，送中執會討論實屬罕見，也間接造成中執會上要表決定案。

昨日中執會上，從高雄開始往北討論，高雄部分，有選區增加、減少席次因素，基進黨、無黨籍友軍太多，要不要算入基礎票源也有不同意見。鳳山（第九選區）、前鎮小港（第十選區）討論激烈，黨部主委黃文益報告後，中常委邱志偉質疑前鎮小港是優勢選區，上一屆提4席，這一屆為什麼提3席？但黃文益指出，該選區因人口變化，這次可能會少一席，擔心若民進黨提4席，可能會掉更多席。

而鳳山選區，邱志偉主張前議員、現民進黨立委黃捷的票不算泛綠票，選票來自其個人魅力，但黃文益認為，基進黨的李雨蓁是泛綠選票，不管她要不要選，有多拚一席的機會。

雙方表達正反意見後，賴清德詢問黃文益想法，黃並未被說服，最後賴清德裁示動用表決，鳳山、前鎮小港兩選區分開投票。投票結果，出席27人，鳳山14票、前鎮小港17票同意維持黨部提議，兩次票數都過半，但沒有表決不同意票。

依照黨規，更改提名席次，需出席中執委超過2/3席決議更改，而同意更改提名席次的票數不可能達2/3，故維持高雄市黨部所提之建議席次。

在台北市部分，討論大安、文山區，地方黨部建議4席，主委張茂楠說上屆提5席，只有3席上，中常委王定宇認為該選區有13席，只提4席太少，過於保守，張茂楠堅持考慮實力原則，加上當地有友軍議員苗博雅，其實是4+1席，若提5席會重蹈覆徹，綠委、中常委王世堅出聲表示要尊重地方黨部，最後賴清德裁示照地方黨部建議通過。

此外，台南部分，東區（第十選區）原本建議提名3席，為禮讓無黨籍議員李宗霖，黨部主委郭國文提議改成2席，綠委林俊憲、林宜瑾則補充選區狀況，在場沒有反對意見，賴清德拍板東區提名2席。而桃園八德（第三選區）原先黨部建議提3席，主委黃傅淑香主動表達地方希望2席，各中執委都認為地方處理好了，無意見通過。

民進黨預計1/29發布選舉公告，2/4至2/10領表、登記，2/13前協調截止，2/25中執會審查候選人資格，同意協調退選名單，另同意同額競選選區停辦民調。3/2至4/10執行直轄市議員黨內初選民調、4/15中執會公告議員提名名單。

六都議員提名席次：

台北市

第一選區：5席（含婦女保障1席）

第二選區：4席（含婦女保障1席）

第三選區：4席（含婦女保障1席）

第四選區：4席（含婦女保障1席）

第五選區：4席（含婦女保障1席）

第六選區：4席（含婦女保障1席）

新北市

第一選區：2席（含婦女保障1席）

第二選區：2席（含婦女保障1席）

第三選區：4席（含婦女保障1席）

第四選區：6席（含婦女保障1席）

第五選區：5席（含婦女保障1席）

第六選區：3席（含婦女保障1席）

第七選區：2席（含婦女保障1席）

第八選區：5席（含婦女保障1席）

第九選區：2席（含婦女保障1席）

第十選區：1席

第十一選區：2席（含婦女保障1席）

桃園市

第一選區：5席（含婦女保障1席）

第二選區：2席

第三選區：2席

第四選區：2席

第五選區：1席

第六選區：1席

第七選區：5席（含婦女保障1席）

第八選區：2席

第九選區：2席

第十選區：1席

第十一選區：1席

第十二選區：1席

台中市

第一選區：2席

第二選區：3席（含婦女保障1席）

第三選區：2席（含婦女保障1席）

第四選區：2席（含婦女保障1席）

第五選區：3席

第六選區：2席（含婦女保障1席）

第七選區：2席

第八選區：3席（含婦女保障1席）

第九選區：2席

第十選區：2席

第十一選區：3席（含婦女保障1席）

第十二選區：2席（含婦女保障1席）

第十三選區：3席（含婦女保障1席）

第十四選區：1席

高雄市

第一選區：2席

第二選區：2席

第三選區：3席（含婦女保障1席）

第四選區：4席（含婦女保障1席）

第五選區：4席（含婦女保障1席）

第六選區：2席

第七選區：3席（含婦女保障1席）

第八選區：3席（含婦女保障1席）

第九選區：5席（含婦女保障1席）

第十選區：3席（含婦女保障1席）

第十一選區：3席（含婦女保障1席）

台南市

第一選區：3席

第二選區：3席

第三選區：2席

第四選區：1席

第五選區：4席（含婦女保障1席）

第六選區：3席

第七選區：3席

第八選區：4席（含婦女保障1席）

第九選區：4席（含婦女保障1席）

第十選區：2席

第十一選區：3席

