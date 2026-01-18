幕後／初選贏了、整合才要開始 民進黨南二都隱憂漸浮現

陳亭妃、賴瑞隆。合成圖，資料照



民進黨高雄、台南市長初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線。新潮流重新拿下高雄，過去由高雄市長陳其邁主導系統將重組，新系與湧言會的角力也將是觀察重點，而陳亭妃積極邀約林俊憲卻被給軟釘子，整合之路剛開始就受挫，未來如何撕下對手貼上的「背骨」標籤，消弭黨內裂痕，真正的考驗才開始。

民進黨高雄、台南初選民調分別於13、15日出爐，高雄市長選舉，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺競爭，賴瑞隆以0.6%險勝第二名的邱議瑩出線，台南市長選舉則是由陳亭妃以2.69個百分點贏過林俊憲，黨主席賴清德預計21日親自為賴瑞隆、陳亭妃批戰袍，正式提名。

初選過後，外界關注民進黨內部是否團結，賴瑞隆15日已與高雄市長陳其邁碰面，並在臉書分享兩人合照，陳亭妃也表示已聯絡台南市長黃偉哲，等對方安排時間，並請黨部安排向總統賴清德請益。

回顧這場初選，林俊憲與陳亭妃殺的刀刀見骨，林俊憲數度質疑陳亭妃「議長跑票叛黨」，更質疑國民黨介入初選。陳亭妃在地方最為人詬病的就是與國民黨走太近，幾乎過半立委、議員都力挺林俊憲，僅有零星民進黨籍、其他黨派議員挺陳亭妃，面對陳亭妃勝出，力挺林俊憲的民代難掩失落，但陳亭妃當天立刻致電立委、議員修復關係。

初選民調揭曉後，儘管林俊憲第一時間喊話團結、支持陳亭妃，但台南立委第一時間的反應頗微妙，僅王定宇大方獻上祝福「恭喜陳亭妃勝出」，其他人發文隻字未提陳亭妃。身兼台南市黨部主委的郭國文表示「尊重民意」、林俊憲競選總幹事的林宜瑾嘆「結果並不如意但我們尊重」，感謝支持林俊憲的市民朋友；賴惠員提及「2026團結台南」，文中感謝林俊憲，圖卡也是她與林俊憲的合照。

林俊憲與陳亭妃初選火藥味濃。合成圖，資料照

台南還在情緒中 整合路漫長

陳亭妃當天致電林俊憲，並預告隔日將與林俊憲相約立法院請益，不過，當日林俊憲被媒體問到時卻回「我怎麼不知道」，兩人在黨團會議中碰了面。據與會者轉述，陳亭妃在黨團大會時不斷與著林俊憲聊天合照，林反應冷淡；無獨有偶，郭國文也稱自己漏接電話，陳亭妃企圖塑造團結氛圍卻碰壁，種種跡象顯示，整合之路還很漫長。

地方人士說，林俊憲與陳亭妃兩人心結一定有，畢竟台南打得比高雄激烈，反作用力也不小，且林俊憲直接批評陳亭妃背骨，這件事當然千真萬確，藍營介選非常嚴重，一時半刻難以消化，但陳亭妃是蠻「軟」的人，有開始接觸議員，民進黨及無黨籍議員大概有25個人初選挺林俊憲，後續如何拉攏這些議員是問題，第一時間新系可能無法有個態度，所以大家都還在觀望，看郭國文、林宜瑾等人的態度。

賴惠員接受《太報》電訪直言，從初選民調顯示，林俊憲對上謝龍介，林俊憲只拿到綠軍的票，但捨棄國民黨謝龍介、轉而支持民進黨陳亭妃的人竟然超過8%，「跟地方的傳說一樣」，比起拜會林俊憲，更重要的是希望陳亭妃能對支持者有一些說法。

賴惠員認為，陳亭妃是一個「多顏色」的母雞，如何照顧好黨內所有「綠色的小雞」，在10個市議員選區中，每一區都有國民黨及無黨籍的議員支持陳亭妃。她形容「媽媽隨時想改嫁，不會100%的愛給自己小孩，他們當然很害怕，希望陳亭妃支持他們」，未來如何團結，相信陳亭妃有智慧解決。

有議員私下表示，陳亭妃在各區都有自己的人，因此並不期待也不需要陳亭妃站台，不過，未來不可能不一起掛看板，若是動員造勢等，其他合作程度到哪就要討論。

贏得高雄市長綠營初選的賴瑞隆曬出和陳其邁合照。翻攝自臉書

至於高雄由新系賴瑞隆接棒，地方人士分析，這是民進黨內部改朝換代，陳其邁把政府資源交回新潮流手上，陳其邁第一時間有跟賴瑞隆見面，但目前還沒正式啟動整合工作。該人士表示，陳其邁卡在一個尷尬位子，「南霸天」有再上一層的機會，會讓層峰忌憚，陳其邁初選時雖沒有明挺邱議瑩，但外界仍會憂慮陳其邁是否會真心幫賴瑞隆，但如果下一屆市長選輸，「這個帳不會算在賴瑞隆頭上，會算陳其邁頭上」，所以最後整合的關鍵還是在陳其邁。

地方人士也透露，新潮流其實在這一戰證明，就算分裂出許智傑，兩組人在選，還是可以碾壓陳其邁，新潮流跟陳其邁怎麼談和才是重點。

林岱樺、許智傑及邱議瑩都表示團結，圖為高雄市長政見發表會合照。資料照。民進黨提供

高市議員佈局 派系之爭才要開始

賴瑞隆17日在活動上合體邱議瑩、許智傑展團結。地方人士認為，高雄派系整合不只是邱議瑩、林岱樺、許智傑是否實際上站台或動員，還牽涉到議長選舉，以及新潮流與湧言會地方議員席次，目前湧言會在高雄確實是比較強勢，新系在議員席次上不及湧言會，「但新系都要當市長了，怎麼可能讓底下議員選舉對湧言會有利，提名也要找與新系友好的議員。」

地方人士舉例，第九選區（鳳山）與第十選區（前鎮、小港）兩區湧言會與新系都有新人要爭取，鳳山是湧言會有新人，想要多提一席保立委黃捷接班人鄧巧佩，同樣要參選的新潮流菊系蘇致榮就曾公開向湧言會的高雄市黨部主委黃文益開炮「夾死自己人」。

前鎮小港則有湧言會的黃雍琇捲土重來，未來陳致中的選票將移轉給黃雍琇，而之前曾加入基進黨的黃敬雅，近日改穿賴瑞隆助理背心勤跑爭取提名，新系也希望該區能多提一席，但黃文益握有建議權，因此按照湧言會想法通過建議提名席次，但到了下週三中執會討論各區提名名額，新潮流恐會在中執會翻盤，未來賴瑞隆如何處理好議員問題，將是一大挑戰。

