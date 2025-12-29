幕後》台灣被美國當盤子？軍方高層揭露台美軍購實錄
國防部在2025年12月24日晚間發了一則可愛的貼文，告訴台灣民眾「聖誕老公公」在10點41分通過台灣上空，軍方高層俏皮地講，「有跟印太司令部聯絡過了」。表面開著玩笑，但軍方的心情其實烏雲罩頂，因為外媒引述喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤資料，指美方核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元（約新台幣6973億元），掀起台灣被當「盤子」，花錢買軍購美國卻不交貨的爭議。
因為軍購實在太複雜，軍方一時有理說不清，但國防部高層強力駁斥，「沒有這個數字，資料都錯的！」他表示，不少武器已交貨，並強調目前僅剩20億美元（約600億新台幣）尚在台灣FRB帳戶（我國在美國聯邦儲備銀行Federal Reserve Bank，FRB開設的軍購帳戶）。
這位軍方高層表示，M1A2T戰車2026年會交完，海馬士18套也預估在2027年初陸續運交；飛彈的部分，對台灣不對稱戰力會有滿大改變的標槍飛彈、拖式飛彈已經運交；而火山布雷系統也會在2026年開始運交14套。
美國改革軍購繁瑣程序 台灣省下不少作業時間
國防部高層官員表示，美國把知會國會的軍售額度，從1400萬美金提高到2500萬美金，看似好像不多，但某一些服務部分，好比改善訓練方式、技術協助、主要武器零附件等，這些可以省掉很多程序，使我方依照年度單一需求做快速採購，爭取戰力提升的彈性。
軍方官員表示，美方現在讓台灣比照「北約+」（NATO Plus）的成員，將知會國會的時間從30天縮短到15天，15天看起來好像沒什麼意義，但重點是現在的美國國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）在推武獲制度改革，打算把國防部下屬的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）移到武獲後勤科技轉移次長室底下，就是希望DSCA能夠直接跟美軍本身的國防廠商與國防作業流結合，不要政策走完程序後，還要走武獲後勤跟科技程序，「前端程序改了後，省下作業流時間可以省掉數月不等」。
這位處理軍購的資深軍方官員說，他看過時間最長的案子，是劍龍級潛艦的重型魚雷，花了2年，中間各部門無法連結、程序疊床架屋，所以美方現在要改掉這些，簡單來說，美方把國會審查的嚴格程度降低、時間縮短，國防部跟國務院前端審查跟訂約都縮短，就是希望加速作業。
美國欠台灣6000多億軍購？ 軍方高層：資料是錯的
我國防部高層官員說，他當天早上又看到有人寫，截至10月份為止，美方積欠我們的軍售案高達近7000億美金，這位官員氣憤地講，「沒有這個數字」，不論是卡托研究所（Cato Institute）也好，或是喬治梅森大學，他們的資料都是錯的。
官員解釋，首先，這堆案子的資料，是用「知會國會」的金額來計算，這跟「實際發價金額」有很大落差，知會國會總金額是215.41億美元，但實際發價金額是200.22億美元，換算相差就有460億新台幣。
軍方高層舉例，大概一個月前，國家先進防禦系統NASAMS，此案本來匡列300多億預算，知會國會時也是這個價錢，發價書略修，降到290億，但議約之後又少了49億，「所以從價格來看，就知道數字會有很大的落差，並不存在6000多億這數字。」
台灣不是盤子 美國沒做到帳戶就不付錢
該位官員解釋，甚至在這些案項當中，其中一項「其實根本不是軍購案」，而是美國的「軍援案」，非台灣出錢，知會國會的數字中不會寫軍援，但如此通通放進去一起計算，會帶來極大的誤導。
軍方高層說，台灣已經改變過去依照發價書付款的作法，而是依照實際執行期程去付款。他表示，流程是錢要先進到台灣在美國FRB的帳戶，之後美方完成了實際該執行的工作，台灣才會依照付款進度從我軍購專案款帳戶匯款，這時候錢才會是美方的，但只要美方沒完成規定的工作，台灣不點頭，款項就會還留在我國FRB帳戶裡，錢就是台灣的，沒有用到就繼續生利息。
這位國防部高層表示，現在軍購進度跟過去25年任何時間相比，「我不覺得有任何差別」，甚至新興科技、無人機等交貨還加速，說拖欠很嚴重，那當初150架F-16戰機好到哪裡去？回去看有比較快嗎？其實沒有的。
軍方曝光軍購案全進度 只剩600億新台幣等付款
軍方高層表示，目前執行中的25個案子，發價金額是301億美元，從2007年到現在還在做的就這些，這才是正確的數據，至於這25案，拖式飛彈已經交了、M1A2T做完了，2026年會交完，海馬士2027年陸續運交，火山布雷系統2026年交，現在正在測試中，攻擊無人機系統也交完了，Link11、16已裝完，偵照莢艙也交了，MQ9B也是2026年要接裝。
這位軍方高層說，剩下都是剛剛送出去的案子，TPS77、78雷達、HADR117雷達的約都還沒簽，也還沒有議約完成。他強調，相關案子已經結匯出去的190億美元當中，超過170億美元已經實際交完了，剩下20億美元（約600億新台幣）在FRB帳戶裡等付款。
這位官員表示，所剩的20億美金左右，比上個月在立法院報告時還低一點，因為那時候F-16V才41架進產線，現在已經56架進產線，「就像預售屋概念，新東西就是預售屋，廠商做到某程度就要付錢，不是說預售屋沒有交就是欠你的」。
台灣不付錢逼F16V進度 重型魚雷差點兒買不到
軍方高層說，外界很容易把「總案款」跟「實付案款」弄混，國防部在立法院已經說過，2025年3月已經跟美方要求，停止支付F16V案，因為那時是第4架在組，沒有達到我們要求的32架，台灣表明，只要產線進度不趕上來是不會付款的，而如今已經進到56架了。
這位軍方高層表示，「重型魚雷」就沒有辦法了，重雷是極度低消耗的東西，不要講海戰，近10年演習打掉多少實彈重雷Mark48？每兩年一次的環太平洋演習中，有個「擊沉演習」會打出2枚，把目標船打沉，「就這樣，剩下很少會用重雷實彈射擊，大部分是操雷。」
該位官員解釋，低消耗跟低需求就會變成廠商無利可圖，但運氣好的是，因為俄國跟中國大幅擴張軍力，所以很多國家在做潛艦，因此魚雷又回來了。軍方高層說，要不然台灣買重雷很不樂觀，甚至還跟美方說，可不可以把庫存改裝用新的導引給我們，已經去談了，後來產線恢復就改買新的。
不斷被攻擊台灣當盤子 不是事實軍方有苦難言
我軍方高從強調，錢的部分，不是預算編列2500萬，隔年就吃掉2500萬，真正的軍售案，F16V的2450億軍購款第一年只付了45億，回去看預算書就會知道，這是預備金而已，真正進入產線會有第一年備料籌備款，所以拉高到500億左右，依此類推，錢是依照進度付的，不是編列就全付了，「外面說國防部編111億，明年又要付111億，沒有這件事啊」！
複雜的軍購議題一般人民很難搞懂，如今台灣被當「盤子」，付給美國6600多億卻沒拿到貨的議題令人費解。軍方高層說，事情真的不是這樣，這樣的攻擊對從事建軍備戰跟武獲的國軍，是一件非常不公平的事。這位高層表示，跟美方的議約過程中，有很多是不能說的談判技巧，只能跟大家報告的是，金額是一個浮動性的數據，但是目前而言，說台灣付了錢、美國卻欠我們一大堆軍售，「這是完完全全地背離事實」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 36
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 4 小時前 ・ 399
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 2
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
7.0強震衝擊！台積電連夜搶修 南亞科、華邦電等5大科技廠現狀曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，由於震央距離竹科相對較近，科技廠區運作狀況備受關注。晶圓代工龍頭台積電（2330）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 76
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 254
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 65
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 59
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 118
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 208
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83