幕後》台灣被美國當盤子？軍方高層揭露台美軍購實錄

國防部在2025年12月24日晚間發了一則可愛的貼文，告訴台灣民眾「聖誕老公公」在10點41分通過台灣上空，軍方高層俏皮地講，「有跟印太司令部聯絡過了」。表面開著玩笑，但軍方的心情其實烏雲罩頂，因為外媒引述喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤資料，指美方核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元（約新台幣6973億元），掀起台灣被當「盤子」，花錢買軍購美國卻不交貨的爭議。

因為軍購實在太複雜，軍方一時有理說不清，但國防部高層強力駁斥，「沒有這個數字，資料都錯的！」他表示，不少武器已交貨，並強調目前僅剩20億美元（約600億新台幣）尚在台灣FRB帳戶（我國在美國聯邦儲備銀行Federal Reserve Bank，FRB開設的軍購帳戶）。

這位軍方高層表示，M1A2T戰車2026年會交完，海馬士18套也預估在2027年初陸續運交；飛彈的部分，對台灣不對稱戰力會有滿大改變的標槍飛彈、拖式飛彈已經運交；而火山布雷系統也會在2026年開始運交14套。

台灣曾因美方F-16V戰機（見圖）產線進度低落，表示拒絕付款。（資料照，柯承惠攝）

​​美國改革軍購繁瑣程序 台灣省下不少作業時間



國防部高層官員表示，美國把知會國會的軍售額度，從1400萬美金提高到2500萬美金，看似好像不多，但某一些服務部分，好比改善訓練方式、技術協助、主要武器零附件等，這些可以省掉很多程序，使我方依照年度單一需求做快速採購，爭取戰力提升的彈性。

軍方官員表示，美方現在讓台灣比照「北約+」（NATO Plus）的成員，將知會國會的時間從30天縮短到15天，15天看起來好像沒什麼意義，但重點是現在的美國國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）在推武獲制度改革，打算把國防部下屬的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）移到武獲後勤科技轉移次長室底下，就是希望DSCA能夠直接跟美軍本身的國防廠商與國防作業流結合，不要政策走完程序後，還要走武獲後勤跟科技程序，「前端程序改了後，省下作業流時間可以省掉數月不等」。

這位處理軍購的資深軍方官員說，他看過時間最長的案子，是劍龍級潛艦的重型魚雷，花了2年，中間各部門無法連結、程序疊床架屋，所以美方現在要改掉這些，簡單來說，美方把國會審查的嚴格程度降低、時間縮短，國防部跟國務院前端審查跟訂約都縮短，就是希望加速作業。

資深軍方官員表示，劍龍級潛艦（見圖）的重型魚雷採購案花了2年，是他看過時間最長的案子。（資料照，蘇仲泓攝）

美國欠台灣6000多億軍購？ 軍方高層：資料是錯的



我國防部高層官員說，他當天早上又看到有人寫，截至10月份為止，美方積欠我們的軍售案高達近7000億美金，這位官員氣憤地講，「沒有這個數字」，不論是卡托研究所（Cato Institute）也好，或是喬治梅森大學，他們的資料都是錯的。

官員解釋，首先，這堆案子的資料，是用「知會國會」的金額來計算，這跟「實際發價金額」有很大落差，知會國會總金額是215.41億美元，但實際發價金額是200.22億美元，換算相差就有460億新台幣。

軍方高層舉例，大概一個月前，國家先進防禦系統NASAMS，此案本來匡列300多億預算，知會國會時也是這個價錢，發價書略修，降到290億，但議約之後又少了49億，「所以從價格來看，就知道數字會有很大的落差，並不存在6000多億這數字。」

國防部高層強調，指美方核准但尚未交付的對台軍售總額已突破新台幣6973億元是錯誤訊息，目前不少武器都已交貨。圖為國軍射擊海馬士（HIMARS）多管火箭。（資料照，劉偉宏攝）

台灣不是盤子 美國沒做到帳戶就不付錢

該位官員解釋，甚至在這些案項當中，其中一項「其實根本不是軍購案」，而是美國的「軍援案」，非台灣出錢，知會國會的數字中不會寫軍援，但如此通通放進去一起計算，會帶來極大的誤導。

軍方高層說，台灣已經改變過去依照發價書付款的作法，而是依照實際執行期程去付款。他表示，流程是錢要先進到台灣在美國FRB的帳戶，之後美方完成了實際該執行的工作，台灣才會依照付款進度從我軍購專案款帳戶匯款，這時候錢才會是美方的，但只要美方沒完成規定的工作，台灣不點頭，款項就會還留在我國FRB帳戶裡，錢就是台灣的，沒有用到就繼續生利息。

這位國防部高層表示，現在軍購進度跟過去25年任何時間相比，「我不覺得有任何差別」，甚至新興科技、無人機等交貨還加速，說拖欠很嚴重，那當初150架F-16戰機好到哪裡去？回去看有比較快嗎？其實沒有的。

國防部高層表示，現在的軍購進度與過去並無差別，當初150架F-16戰機（見圖）交貨也沒有比較快。（資料照，蘇仲泓攝）

軍方曝光軍購案全進度 只剩 600億新台幣等付款 ​

軍方高層表示，目前執行中的25個案子，發價金額是301億美元，從2007年到現在還在做的就這些，這才是正確的數據，至於這25案，拖式飛彈已經交了、M1A2T做完了，2026年會交完，海馬士2027年陸續運交，火山布雷系統2026年交，現在正在測試中，攻擊無人機系統也交完了，Link11、16已裝完，偵照莢艙也交了，MQ9B也是2026年要接裝。

這位軍方高層說，剩下都是剛剛送出去的案子，TPS77、78雷達、HADR117雷達的約都還沒簽，也還沒有議約完成。他強調，相關案子已經結匯出去的190億美元當中，超過170億美元已經實際交完了，剩下20億美元（約600億新台幣）在FRB帳戶裡等付款。

這位官員表示，所剩的20億美金左右，比上個月在立法院報告時還低一點，因為那時候F-16V才41架進產線，現在已經56架進產線，「就像預售屋概念，新東西就是預售屋，廠商做到某程度就要付錢，不是說預售屋沒有交就是欠你的」。

台灣不付錢逼​F16V進度 重型魚雷差點兒買不到​

軍方高層說，外界很容易把「總案款」跟「實付案款」弄混，國防部在立法院已經說過，2025年3月已經跟美方要求，停止支付F16V案，因為那時是第4架在組，沒有達到我們要求的32架，台灣表明，只要產線進度不趕上來是不會付款的，而如今已經進到56架了。

這位軍方高層表示，「重型魚雷」就沒有辦法了，重雷是極度低消耗的東西，不要講海戰，近10年演習打掉多少實彈重雷Mark48？每兩年一次的環太平洋演習中，有個「擊沉演習」會打出2枚，把目標船打沉，「就這樣，剩下很少會用重雷實彈射擊，大部分是操雷。」

該位官員解釋，低消耗跟低需求就會變成廠商無利可圖，但運氣好的是，因為俄國跟中國大幅擴張軍力，所以很多國家在做潛艦，因此魚雷又回來了。軍方高層說，要不然台灣買重雷很不樂觀，甚至還跟美方說，可不可以把庫存改裝用新的導引給我們，已經去談了，後來產線恢復就改買新的。

台灣曾買不到重型魚雷，不過因近年各國重新開始造潛艦，才成功購買。圖為國造潛艦海鯤號。（資料照，台船提供）

不斷被攻擊台灣當盤子 不是事實軍方有苦難言

我軍方高從強調，錢的部分，不是預算編列2500萬，隔年就吃掉2500萬，真正的軍售案，F16V的2450億軍購款第一年只付了45億，回去看預算書就會知道，這是預備金而已，真正進入產線會有第一年備料籌備款，所以拉高到500億左右，依此類推，錢是依照進度付的，不是編列就全付了，「外面說國防部編111億，明年又要付111億，沒有這件事啊」！

複雜的軍購議題一般人民很難搞懂，如今台灣被當「盤子」，付給美國6600多億卻沒拿到貨的議題令人費解。軍方高層說，事情真的不是這樣，這樣的攻擊對從事建軍備戰跟武獲的國軍，是一件非常不公平的事。這位高層表示，跟美方的議約過程中，有很多是不能說的談判技巧，只能跟大家報告的是，金額是一個浮動性的數據，但是目前而言，說台灣付了錢、美國卻欠我們一大堆軍售，「這是完完全全地背離事實」。

