幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

〔記者方瑋立／台北報導〕來自雲林的陳姓男子與楊姓妻子要到土耳其旅遊，24日於阿聯阿布達比機場轉機時，陳男卻遭拘捕。陳男已獲釋，我駐杜拜辦事處協助安置，將陪同陳男到12月3日向當地警方申請解除禁令返台。不過，此案因各方諸多不必要的耽誤和操作，意外引發政治角力，恐抹煞至今仍努力協助陳男的前線外交人員連日「拆彈」的努力。

妻「被迫」丟包丈夫繼續跟團 沒親屬在場難救援

陳男24日在阿布達比機場遭警方拘捕，已於杜拜當地28日凌晨1點獲釋。妻子楊女今天透過雲林出身的國民黨立委張嘉郡放話指稱，「向外交部求助等了3天沒有任何消息」。但據了解，事實上，雲林縣民進黨立委劉建國得知消息第一時間，即刻要求外交部全力協助，而我駐處與楊女和兩人在台灣的兒子都緊密保持聯繫。

我國與杜拜並無正式外交關係，不具有「領事探視權」，需透過各式管道探知訊息，且礙於杜拜當地法規定，需有配偶或直系親屬親自委任律師才能委任。知情人士說，駐處人員當時密切與家屬保持聯繫，詢問楊女是否願意到場協助委任，但只得到「要跟家人討論」的答案，就無下文，駐處只好洽詢當地友好律師、檢察官另闢蹊徑。

而後，楊女26日向媒體投訴，甚至接受電子媒體遠洋訪問才真相大白，張嘉郡今天也證實，「楊女非常害怕，但求助櫃台未得到任何協助，在孤立無援的狀況下，只好被迫跟著旅行團前往土耳其伊斯坦堡」，代表當時她已經離開杜拜，繼續旅遊行程。

阿聯警方誤判可能性高 陳男非首次訪杜拜

至於陳男被捕原因，楊女向媒體轉述是杜拜警方因「同名同姓」撞名而誤判。中文拼音撞名實屬常見，阿方誤判可能性高，但據了解，這並非陳男首次到訪杜拜，早於2002年就曾因洽公而赴阿布達比，因此可能對當地也並非毫不瞭解。

駐處奔走拆彈助獲釋安置 處長夫人暖心下廚

經駐處連日奔走拆彈，陳男已於當地時間28日凌晨1點獲釋。外交人士指出，我國駐杜拜辦事處處長陳俊吉第一時間將人接回自己的宿舍安置。據悉，不具公務員身分的處長夫人當晚甚至親自為陳男下廚壓驚，展現服務國人不分親疏、黨派的溫暖。

目前正值阿聯國定假期，陳男須12月3日才能到警局辦理解除出境管制的手續，外交人士透露，駐處為平撫陳男心緒，這幾天除了為他另外安排住宿，也將安排當地軟性行程讓他舒緩壓力、轉換心情。

頻向媒體放話 要求外交部無償支付食宿機票費

然而，疑將丈夫「丟包」、目前仍在土耳其跟團的楊女又向媒體放話，要求外交部協助安排6天無償的食宿，包含飛回台灣的機票，「不能讓我先生用借貸的方式去處理」。但據領事局「旅外國人急難救助實施要點」相關規定，急難救助借款額度以800美元為上限，倘若是醫療專機或極特殊情況，才能專案回報外交部奉核，不能擅自撥款。所幸陳男平安獲釋，但也可能因此難以符合特殊的急難救助情況。

刻意政治操作 恐抹煞第一線外交人員努力

外交人士強調，外交部服務國人絕無差別待遇，也將持續給予必要的協助，希望勿因台灣特殊且艱難的外交處境，造成不必要的誤解，抹煞第一線外交人員盡心盡力奔走的努力。

此前，立法院國民黨團原本預計今天上午召開記者會，由張嘉郡與書記長羅智強出席，砲轟外交部「袖手旁觀」，卻臨時因故取消，後來改由張嘉郡接受媒體聯訪指稱，「外交部要積極點」。立法院長韓國瑜被媒體堵訪也簡單回應，自己聽聞消息「嚇一跳」，不過一切平安就好，也希望台灣人在海外都平平安安。

阿布達比轉機男獲釋 妻要求外交部無償負擔夫後續費用

