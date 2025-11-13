幕後》台美關稅談判與日韓大不同！財經人士揭「台灣模式」打造三贏

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

美媒近日報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。對此，一位長期關注美國關稅議題的財經人士今（13）日分析，不同於南韓、日本，從目前台灣政府說明來看，基於美國對台灣高科技製造能力的合作需求，我國對美關稅談判條件有自己的「台灣模式」，產業投資是由企業自主規劃，政府再協助整合民間產業的投資布局。關鍵是，這是在台灣國家利益前提下的台美合作。此外，該合作也能達成台美兩國以及企業「三贏」的結果。

財經人士說明，根據美日投資MOU資訊，日本將以現金對美投資5500億美元；南韓則是檯面上宣稱將對美投資3500億美元，但美國總統川普（Donald Trump）先前還有對外宣稱南韓企業在美國投資超過6000億美元，若將兩者實際加總，將發現總體投資金額遠遠高於3500億美元。

該人士續指，日本政府的5500億，以及韓國政府的3500億，雖然都說是「投資」，但本質上其實只是「出資」，關鍵在於日韓與美方的談判中，川普政府有權決定這些錢要投資在哪些項目，主導權完全由美方掌握。而川普口中，韓國在3500億外將再投資的6000億美金，則是由韓國企業直接投資，可能包含8月底韓國總統李在明訪美時韓國企業宣布將在美國投資的1500億美元，以及10月底APEC期間韓國企業又承諾新增的投資等。

不同於日韓，這位財經人士指出，我國在對美談判過程中，由於美方高度期待與台灣在高科技製造能力上的合作，我方明確向美方提出「台灣模式」。首先，產業投資是由企業自主規劃，依商業考量決定投資項目，政府整合民間產業布局，而非由美方指定投資標的；我國政府可透過信用保證機制，增加金融體系對企業的貸款支持，鼓勵企業赴美投資。

該人士說，在打造產業聚落部分，雖然我國科學園區有其獨特性，不一定能在國外完全複製，但可以透過台美雙方政府(G2G)合作，在美國打造適合的產業聚落，而不是將台灣園區搬到美國。在談判過程中，我方也向美國正面要求，美方要設法提供土地、水電等基礎建設，以及簽證、法規環境等支持，促進產業聚落形成。

該人士表示，經由台美雙方政府共同協助，打造吸引企業進駐的環境，促進企業赴美投資的規劃，有利於產業聚落與供應鏈形成，進而達成台美兩國以及企業「三贏」的結果。他說，政府以「企業自主、政府支持」的模式，由台灣政府及企業主導，強調供應鏈延伸而非移轉，要求美方提供配套支持，既保護台灣產業主體性，深化台美戰略夥伴關係，也確立台灣在全球供應鏈關鍵地位。

行政院發言人李慧芝強調，「台灣模式」跟美日、美韓之間的投資模式，並不相同，無法直接類比。台美雙方除了洽談供應鏈合作，我國也爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款等多項關稅最優惠待遇。台美雙方談判團隊目前正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，一旦達成共識，就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

