幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。
民進黨選對會5日召開會議，拍板徵召綠委蘇巧慧參選2026新北市長，但雲林、苗栗人選已大致底定。與會人士表示，雖然沒有特別討論雲林，但已有共識由立委劉建國出馬，大家心裡都知道了，「不用特別討論」。
苗栗擬徵召議員陳品安 看重年輕、有戰力
至於苗栗縣則傾向提名在地議員陳品安，據透露，很多人推薦陳品安，認為她年輕、又敢戰，陳品安被徵詢時也表達意願。但對於黨中央表示苗栗人選未確定，與會人士強調，黨內「喬好了」，討論過程很平和，大家沒有反對意見。
針對台南市、高雄市、嘉義縣初選區將在下週開始登記，會中提議組成協調小組，成員包括莊瑞雄、王定宇、張宏陸、徐國勇，高雄選區則加上陳茂松。與會人士表示，並非協調出一個人選，下週登記後，啟動協調看有無人要退，沒有就依照初選程序進行，有特殊情況再協調。
此外，在臨時動議時，有成員在會中指出，台北、桃園都是大都會區，攸關整個明年大選的氣勢，要慎重找一些「大咖」級的人物，例如以往都找政務官，或是前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長蘇嘉全等人下去選舉，整體氣勢就能帶動起來。
其他成員沒有意見，認為可以再思考更強、更有勝算的人選。徐國勇則當場回覆，「規劃中」，大家不用焦慮，一定會有大咖、很棒的人選，朝此方向處理，但會中沒有討論人選，因此也未提及任何黨外人選。
