幕後》國民黨智庫南部中心有著落！將擬定政策、執行民調助選南部候選人

國民黨中央日前傳出可能聘請前立委張顯耀擔任副主席、智庫執行長並負責籌組智庫南部中心，並督導南部選戰，引起地方反彈，後續國民黨主席鄭麗文親自聘請國民黨本土派精神領袖王金平最高顧問一職，並澄清沒有督導選戰以及聘張當副主席一事後，這次風波才逐漸平息。惟據《風傳媒》了解，智庫南部中心仍持續規劃中，目前已經找好地點，未來將會請南部學者座談，規劃相關議題論述與政策，並用執行民調等方式，來協助南部候選人選舉。

2025年12月18日《風傳媒》報導「力拚贏台灣尾 鄭麗文指派張顯耀任副主席督導南部選戰 地方反彈：國民黨真趣味」後，南台灣對於張顯耀要接任副主席，以及督導選戰兩件事情，都十分反彈；後續傳出是推薦張顯耀一事，義守集團發出新聞稿澄清駁斥，國民黨中央也親自聘請國民黨本土派精神領袖王金平最高顧問一職，來化解風暴。

對於督導選情一事，鄭麗文也曾澄清說，張顯耀就是負責智庫，她已經聘任張顯耀擔任智庫執行長，她希望進駐南台灣，其中一個就是要在南部成立智庫南部中心，這跟「張顯耀操盤南台灣選情」中間有很大的落差。

惟據《風傳媒》了解，目前國民黨智庫南部中心已經敲定好地點，在高雄市鼓山區凹子底，交通十分方便且使用面積不小的地方；據悉，由於張顯耀過去是高雄立委，也常在高雄與南台灣活動，現在雖然接任智庫執行長，但未來還是會以南部經營重心，且許多南部學者也難時常往返北部的國民黨智庫開會，因此需要一個據點來做為智庫南部中心經營之用。

據悉，未來智庫南部中心將會多跟熟悉地方情勢的南部學者接觸、座談，規劃符合地方需求相關議題論述與政策，避免用北部看天下的偏誤，同時也會執行民調，用多元等方式，來協助南部候選人選舉，絕非督導選舉。



