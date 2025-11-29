幕後／大民意大公投！綠營研議助攻《憲訴法》公投 拔栓疏通堵塞的憲政僵局

民進黨盼更大民意解憲政僵局，擬助攻民團「廢止《憲訴法》」公投。資料照片



藍白近日加速推動國籍法等爭議法案，綠營視為一套為 2028 奪回中央政權所打造的「精密劇本」，民進黨內部瞄準新戰場，以公投制衡國會。當前民間團體推動「廢止《憲法訴訟法》修法」公投，綠營正評估是否全力協助。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱痛罵，這個國家的命運居然被少數大法官的不作為所決定，政黨一定會全力以赴、投入參與公投，用任何可能的方式。

大罷免失敗後，在野黨開啟「無敵星星」模式，趕在明年地方選舉前加速推動政治性法案。民進黨人士表示「破壞民主選舉四部曲」是未來最重要論述，包括《國籍法》修法（中配參政免放棄國籍）、公投綁大選、中配六改四、不在籍投票，增加中國介選的風險，是一套為了2028年重返執政的精密劇本。

廣告 廣告

多名綠營人士預判，2026 年大選綁公投，藍白將設定公投題目「總統絕對多數決二輪投票制」，來取得《總統副總統選舉罷免法》修法正當性，屆時即便2028年選舉第一輪藍白分裂，第二輪也會藍白合，奪取政權。

據了解，民進黨認為總統的選舉方式已寫在《憲法增修條文》裡，如變更須按照修憲的程序，但公投變更法律與修憲公民複決的門檻不同，前者為4分之1、後者卻要2分之1，藍白規避修憲程序，導演這齣公投，就是想要做一個「偽」民意背書。而憲法法庭遭癱瘓，就沒人能夠說什麼是對的、什麼是違憲的，藍綠將各執一詞。

雪上加霜的是，中選會委員即將任期屆滿，政院為避免人事空窗，影響2026 地方選舉，同意藍白提出委員名單。黨內憂心，若中選會換上與在野陣營立場較為接近的人選，未來公投題目的審查恐將掌握在藍白手中，難以擋下其所主導的公投議題。

由於目前憲法法庭空轉，未來若有更多爭議法案恐陷僵局，綠營將目光投向「公投」新戰場，由黨團幹事長鍾佳濱拋風向球，在回應《國籍法》、《財劃法》議題時，率先喊話：「當國會多數倒行逆施、胡作非為的時候，就是公投制度發揮力量的時候」。

目前公民團體「人民作主志工團」已提出的廢止《憲法訴訟法》修法公投，主張廢除憲法法庭法官人數門檻，連署期限到明年1月底，二階連署門檻為29萬3228人，但至今連署未破萬份，台派支持者焦慮不已。

若公投通過，為憲訴法「惡法」踩煞車，也能解決憲法法庭停擺，讓大法官得以處理其他爭議法案，形同「一石二鳥」，近日台派支持者不斷分享資訊衝連署量，而民進黨是否介入幫忙民團，涉入程度多少，近期將拍板定案。

鍾佳濱指出，要人民透過公投來決定《憲法訴訟法》，其實已是非常不幸的事情，立法院去修《憲訴法》明顯的侵權行為，一個憲政機關把手伸進另一個憲政機關，居然不能及時制止，還要由人民透過公投來制止，而且還不曉得會不會成功，因為《憲訴法》跟人民的距離非常遠。

鍾佳濱日前受訪時稱「當國會多數倒行逆施、胡作非為的時候，就是公投制度發揮力量的時候」，為明年民進黨投入公投綁大選埋下伏筆。資料照。陳祖傑攝

鍾佳濱直言，「司法院自己有他們的power，可是卻等著人家去救他，這很荒唐。」至於會不會參與？當然這是大家都會去支持的事情，無庸置疑是公民覺醒，「當公民覺醒的時候，我們當然要去促成，只是我一直很納悶，為何這種事情需要公民覺醒來拯救？」

《太報》詢問如何幫忙，會網路呼籲連署，或設連署站？鍾佳濱表示，經過今年公民的發起的罷免，一旦公民覺醒，其實公民有很大的能量，相較之下政黨是一定會全力以赴、一定會投入參與，「至於用什麼方式根本不用談，任何可能的方式啊！」

鍾佳濱無奈表示，藍白在國會暴衝，最大的轉捩點在於大法官棄守，就任人宰割了，不然只要大法官守住，藍白只要違憲，大法官就去「吹犯規」。他說，現在是少數大法官在決定台灣的命運，到明年年底的公投，就算《憲法訴訟法》過了，「人家二輪選制也過了，還理你啊？」他嘆，憲法法庭的時日無多了，這個國家的命運居然就被少數大法官的不作為所決定。

不具名綠委說，大罷免後黨內氣勢低迷，「不知道還能做什麼，要戰也不行、要和對方也不理你」，本來有憲法法庭，然而大法官又動彈不得，當前在體制內的程序只剩公投，解決大法官才能解決惡法的問題，轉圜點就是在憲法法庭，「只是還要等1年，所以大家都很低落」。

針對外界關注《憲法訴訟法》公投案連署進度落後，黨部是否介入，黨內幹部坦言，這一案確實「比較迫切」，憲法法庭現在面臨卡關危機，黨內正討論，也不排除各種相對應的策略與做法，如果確認要合力推這個案子，就像先前的「大罷免」行動一樣，黨中央會全力協助公民團體。

更多太報報導

公投已起跑！廢《憲訴法》修法電子連署超卡關 民團12/2會商綠營齊心達標

Google第七代TPU來勢洶洶！欲挑戰輝達霸主地位 ASIC、GPU主流爭奪戰再起

快篩揪毒駕...新制上線有風險？基層警憂「一口誤判」惹爭議