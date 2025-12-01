幕後/ 對日複合威脅「三大誤判」 國安官員：中國騎虎難下「虎還一直跑」

2025年10月31日，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在南韓APEC峰會期間會面。共同社／美聯社



日本首相高市早苗在11月初表達若中國侵台「台灣有事」，日本可能遭遇存亡威脅而須「啟動集體自衛權」的立場，中國隨後發動七大面向的複合式威脅，國安官員指出，到今天中方持續升高態勢，騎虎難下，「但虎還一直跑」，但中方「沒有下車，就像搭在沒煞車的車子一樣」， 原因是中方對整體情勢有三大誤判，第一個誤判是以為美國關心烏克蘭、中東，因此中國趁機可以在第一島鏈進行打擊，劃定勢力範圍。第二是中國誤判日本國內情勢，以為可「欺負」剛上任的高市內閣，第三則是錯判台海跟島鏈安全，因為台海安全其實是各方攸關的利益，各國清楚此一脈絡，不可能讓中國如此予取予求。

廣告 廣告

中國海警船前往釣魚台水域，屬於對日本複合威脅施壓手段之一。資料圖為由於日本西南諸島，極可能在中共對台動武之際，釣魚台也可能遭到解放軍攻佔，日本2022年版（令和4年）防衛白皮書已經提出奪還（奪回）離島作戰的構想圖，陸自的水陸機動團將在奪還作戰中挑大樑。日本防衛省

國安官員日前在一場會議中指出，中國在日本首相高市早苗11月07日在國會發表「台灣有事」言論後，中國是從11月14日才開始進行「複合式威脅」，且至今仍持續升高情勢，但即使發動包括灰色地帶侵擾、軍事、外交甚至是經濟等7大手法的複合威脅，但似乎沒有停下來的跡象，國安單位關切背後是否由於中國內部因素，導致需要在對外的手段上持續升高態勢。

中國在11月初才剛恢復進口日本水產。但因不滿日本首相高市早苗表態「台灣有事，日本有事」，下令停止進口日本水產品。資料圖為日本東京一處水產品、海鮮的銷售攤位。路透社

國安官員對於中國發動「複合式威脅」等七大手法之外，也進一步分析中國背後戰略思考上，實際上有三大誤判。首先是中國誤判了時間點，誤判了華府的態度，中方也誤判了自身會有一些戰略空間。也就是說，中方第一個誤判，誤以為美國此時在關切烏克蘭、加薩等中東情勢，所以在此「戰略空窗期」，中國也許有機會可以來對周邊進行一些威懾動作，去達成實際在宰制島鏈，或是劃定勢力範圍的動作，事實上中國的確在做類似的事情。

高市早苗內閣預計將有兩名女性閣員，包括財政大臣片山皋月（左）、經濟安保大臣小野田紀美（右）。取自日本內閣官房新聞室

中方第二項誤判是誤判日本政治情勢，國安官員首先指出，中國認為高市政權是一個剛上任沒多久的政權。從過去這段期間的敘事語法整體分析，很明顯是在「欺生」，很明顯也還在「欺負女生」。中國很多的社群攻擊，甚至是聚焦女性當為攻擊的焦點，中方的邏輯是覺得「也許我透過這種方式不斷顯示出強硬，那東京可能會在威嚇下退讓」。

日本首相高市早苗11月25日在首相官邸外說明與美國總統川普的通話。路透社

國安官員分析，因為中國可能認為說日本的政界，或者日本的政府系統相對來講會比較謹慎，相對以下會比較理性，會在選擇各種避免衝突的狀況下，日本政府體系也許就不跟中方計較，這樣中方也許有個台階可以下，但中方弄錯了。

國安官員點出，近期包括日本內閣府或日本相關的媒體民意調查，顯示出的趨勢跟中方的期待剛好相反。像內閣府做的，日本國民對於中國不具好感的比例 現在是88%，當然各個媒體對於高市進行相關的民調，其支持度都是過半，明顯都非常高。「中國政府忽略了一件事，錯估了民主社會對於對外政策，可能的立場會造成的影響，也就是在民主社會裡面，政府一定會反映國民的共同情感。」

2025年10月28日，美國總統川普（右）訪日本橫須賀海軍基地，與日相高市早苗（左）一起登上美軍航空母艦喬治華盛頓號。路透社

國安官員也提醒，「不要忘了，中國其實跟日本之間還有東海油田與釣魚台的問題，還有東海軍演的問題，也包括海警或者是灰色地帶衝突的問題。」另外，也包括日本的企業人士在中國被非法拘禁的問題，還有之前福島的核處理排放水，中國一直持續對日本「糟蹋」的狀況所累積的。簡言之，「中國覺得每一個動作，也許它正在出一口氣，但是它都只讓各方會變得更生氣，更加去激怒各方 這是第二個誤判。」

中國官媒網路發布火箭軍MV威嚇日本。資料圖為2024.10.14，解放軍東部戰區宣布組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣北部及南部、東部展開「聯合利劍-2024B演習」。路透社

第三個誤判是中國錯判了台海跟島鏈安全，其實才是攸關各方的核心利益。國安官員說，「對中國來講，反正他拿『台灣有事』，拿台灣當藉口，來劃定勢力範圍是一個常態性的作為，可是中國忘了一件事情，對於印太周邊來說，台海區域或是印太周邊，越來越被認定就是『無可挑戰的生命線』。」

國安官員分析，不管是從總體的供應鏈來說 例如第一島鏈安全如果會出現破口，可能對世界最重要的高科技供應鏈、形同動脈是被切斷，也會威脅所有國家的核心利益，這是一個非常明顯的事實。

日本03式中程防空飛彈。翻攝日本陸上自衛隊官網

國安官員進一步分析，所以中國本來覺得在台海或第一島鏈進行複合式威脅，剛好利用這個戰略空窗，在這邊得到了在區域的一定的宰制權，或者是反正就這樣跨越界線，把美國的影響力，或是把民主世界的影響力推出第一島鏈以外。但是實際上，區域內各國的立場是「這就是大家的核心利益，所以不可能讓中國這樣簡單的把我推開」。因此，當然不管是日方 或是不管美方 或是其他各方，必須在這件事情上面要一個很清楚的脈絡或是立場，它不可能讓中國可以這樣予取予求。

2025年11月18日，中國解放軍新航母「福建號」展開海上實兵訓練。翻攝中國軍號X@ChinaMilBugle

國安官員也提醒，從我們國家的立場來看那這幾個月到今天為止，中國還要發佈所謂「九個嚴重」，顯示我方應該謹慎注意的是，中國現在的狀況，其領導 決策上，是否有無一些情形，包括因為經濟下行、青年失業高漲等造成的各種社會壓力，以至於要對外操作高漲民族主義情緒，投入法西斯情緒，才能轉移國民對其治理的不信任，這才是我們要關注的。

國安官員指出，也就是中國重大決策，若不是基於理性時，其帶來的風險，我們要特別值得注意的，而目前中國對日本的情勢發展下來，觀察點到今天為止，還不會結束。在日本首相高市也提到，二戰後舊金山和約簽訂以來，日本對台灣已經沒有立場，未來中國是否會有進一步升高的行動，觀察點會在今年12月13日，中國定為「國家公祭日」來紀念「南京大屠殺」，這時間點會不會拉高、投注民族主義情緒，進一步操作「法西斯」議題，需要特別關注事態發展。

更多太報報導

中國再抵制！18場《美少女戰士》音樂劇無預警全喊卡

川普與高市通話細節曝光 日媒：要日本別回應中國挑釁

習近平視察火箭軍戰略飛彈部隊 要求「全面加強練兵備戰」