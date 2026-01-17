幕後／府院400場會議因應台美關稅談判 「黃金計畫」高質感企劃書獲美方重視送進白宮

據了解，每次台美關稅實體談判要因應美國時差，總統賴清德、行政院長卓榮泰常在深夜開會，累計召開400場會議。資料照，李政龍攝



台美關稅談判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。回顧過去9個月的談判過程，知情人士透露，最難忘是每次實體談判要因應美國時差，總統賴清德、行政院長卓榮泰常常在深夜開會，累計召開400場會議，曾有會議延續至深夜1時30分，總統府會議室仍燈火通明，顯示團隊以最高強度投入籌備。

台美關稅談判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。

據了解，為因應關稅談判相關工作，總統賴清德都親自召開決策會議，與行政院團隊及相關部會就具體談判內容深入研議，針對投資、採購及防堵洗產地等重點議題，逐項盤點並完成企劃案之細部規劃與整體配置。

回顧6次實體談判期程，知情人士說明，所有參與談判的相關幕僚與談判成員，除了外界所見的每日公開行程外，還有關稅談判的內部整合作業，累計召開400場會議，而且最辛苦的莫過於，每次實體談判要因應美國時差，由賴清德在晚間9時主持關稅談判同步會議，即時決策、校準策略，曾有會議延續至深夜1時30分，總統府會議室仍燈火通明，顯示團隊以最高強度投入籌備。

據了解，在談判企劃案的呈現上，賴清德特別提醒以高標準、精緻化方式呈現，從前言起即要求內容具體且完整，並明確載明我國所需條件；賴清德更叮嚀裝訂需兼具質感，並曾提出以「金色」作為封面，副總統蕭美琴進一步發想可命名為「黃金計畫」（Golden Plan），獲談判小組一致好評，團隊並在此基礎上集體整理出溝通策略。

知情人士透露，有美國貿易代表署官員私下表示，各國提案中，台灣提出之談判企劃書內容完整、裝訂品質高，並被置於最上層送交白宮，顯示我方專業準備獲得重視。

該人士還說，談判相關作業也涵蓋行政院跨部會討論與府院整體沙盤推演，包括對外論述架構、記者會節奏與訊息釋出順序等細節，並就談判可能完成之第一時間，預先規劃台美兩地依時序召開記者會對外說明之安排，以確保資訊透明、口徑一致並即時回應各界關切。

